Cars Under 7 Lakh: 7 लाख रुपये की रेंज में सनरूफ वाली कारें, बेहतर सेफ्टी फीचर्स से भी लैस
Cars Under 7 Lakh With Sunroof: भारतीय बाजार में कई ऐसी कारें हैं, जिनकी कीमत 7 लाख रुपये से कम है और इन गाड़ियों में सनरूफ भी लगा मिलता है. इस रेंज में टाटा, मारुति और हुंडई सभी ब्रांड की कार हैं.
Sunroof Cars Under 7 Lakh: कार खरीदने से पहले लोग एक बजट तैयार करते हैं. लोग बजट के साथ ही ये भी तय कर लेते हैं कि वे गाड़ी में सनरूफ वाला फीचर चाहते हैं. ऐसी ही कई कार कंपनियां हैं, जिन्होंने आम आदमी के बजट में ही सनरूफ वाली कारें मार्केट में उतारी हैं. अगर आपके गाड़ी खरीदने की बजट की रेंज सात लाख रुपये है और आप गाड़ी में सनरूफ भी चाहते हैं, तब इस प्राइस रेंज में भी आपको कई गाड़ियों के ऑप्शन मिलेंगे. इस रेंज में मारुति सुजुकी और हुंडई सभी ब्रांड की कारें शामिल हैं.
टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz)
टाटा अल्ट्रोज एक शानदार कार है. इस गाड़ी में पांच कलर ऑप्शन मिलते हैं. अल्ट्रोज के मार्केट में 22 वेरिएंट्स शामिल हैं. इस गाड़ी में सनरूफ लगा मिलता है. टाटा अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम प्राइस 6.30 लाख रुपये से शुरू है. टाटा की इस कार में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन लगा है. ये कार पेट्रोल के साथ ही CNG के ऑप्शन में भी आती है. बाइ-फ्यूल का ऑप्शन भी इस कार में मिलता है. इस कार को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है.
मारुति डिजायर (Maruti Dzire)
मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. गाड़ी में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा है. ये कार सात कलर ऑप्शन में मार्केट में मौजूद है. गाड़ी में 1197 cc का इंजन लगा है, जिससे 5,700 rpm पर 81.58 PS की पावर मिलती है और 4,300 rpm पर 111.7 Nm का टॉर्क मिलता है. मारुति की इस कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ लगा है. मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम प्राइस 6,25,600 रुपये से शुरू है.
हुंडई i20 (Hyundai i20)
हुंडई i20 भी 7 लाख रुपये की रेंज में आने वाली कार है. हुंडई की इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 6.87 लाख रुपये से शुरू है. इस गाड़ी में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जिससे iVT ट्रांसमिशन के साथ 87 bhp की पावर मिलती है और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 82 bhp की पावर मिलती है. ये कार नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड दो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ आती है. हुंडई की इस कार में सनरूफ का फीचर शामिल है.
यह भी पढ़ें
2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? Maruti या Tata, किसने लहराया परचम?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL