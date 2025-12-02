हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोCars Under 7 Lakh: डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट हैं ये कार, 7 लाख रुपये की रेंज में मिल रहीं टाटा-मारुति की गाड़ियां

Cars Under 7 Lakh: डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट हैं ये कार, 7 लाख रुपये की रेंज में मिल रहीं टाटा-मारुति की गाड़ियां

Cars Under 7 Lakh In India: भारत में लोग रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए सस्ती और बेहतर कारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं. देश में सात लाख रुपये की रेंज में कई दमदार गाड़ियां हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 02 Dec 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

Best Cars For Daily Up-down: भारत में लोग कार खरीदने से पहले बजट तैयार करते हैं. कई लोग डेली अप-डाउन के लिए छह से सात लाख रुपये की रेंज में गाड़ी खरीदना चाहते हैं. भारतीय बाजार में कई ऐसी गाड़ियां हैं, जो सात लाख रुपये की रेंज में आती हैं. मारुति सुजुकी और टाटा के साथ ही हुंडई की गाड़ियां भी इस प्राइस-रेंज में आती हैं. मारुति फ्रोंक्स, टाटा पंच और हुंडई i20 का नाम इन गाड़ियों की लिस्ट में शामिल है.

टाटा पंच (Tata Punch)

टाटा पंच भारत में बिकने वाली मोस्ट पॉपुलर एसयूवी में से एक है. टाटा की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 5,49,990 रुपये से शुरू है. इस कार के 31 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में शामिल हैं. पंच में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन लगा है. इस कार को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. ये कार ईको और सिटी ड्राइविंग मोड्स पर चलाया जा सकता है.

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx)

मारुति फ्रोंक्स भी सात लाख रुपये की रेंज में आने वाली कार है. मारुति की कार बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. इस वजह से इस ब्रांड की कार शहरों में चलाने के लिए बेहतर मानी जाती हैं. मारुति फ्रोंक्स की एक्स-शोरूम प्राइस 6.85 लाख रुपये से शुरू है. मारुति की इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए हैं. इस गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर मिलता है.

हुंडई i20 (Hyundai i20)

हुंडई i20 की एक्स-शोरूम प्राइस 6.87 लाख रुपये से शुरू है. इस हैचबैक में 1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन लगा है. इस 5-सीटर कार में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 61 kW की पावर मिलती है और 4,200 rpm पर 114.7 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस कार के इंजन के साथ में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है. कार के फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं. ये कार 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है.

Published at : 02 Dec 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Hyundai I20 Tata Punch Maruti Fronx Cars Under 7 Lakh
