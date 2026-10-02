नई Car खरीदनी है, दिवाली से पहले आएंगी ये 5 नई Cars

त्योहारों का मौसम आने वाला है और नई कार खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. अक्टूबर के पहले कुछ हफ्तों में कई कंपनियां अपनी नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं. इनमें परिवार के लिए सेडान और SUV के अपडेटेड मॉडल भी हैं और कुछ महंगी लग्जरी गाड़ियां भी. कुछ कंपनियों ने तो बुकिंग भी शुरू कर दी है.

अगर आप भी इस त्योहार पर नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लेना अच्छा रहेगा कि कौन सी गाड़ी कब आ रही है और उसकी कीमत कितनी हो सकती है. इससे आप अपने बजट के हिसाब से सही फैसला ले पाएंगे और बाद में पछताना नहीं पड़ेगा. आइए, आसान भाषा में एक-एक गाड़ी की जानकारी लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Porsche Cayenne Electric लॉन्च, 2.5 सेकंड में 100 की रफ्तार, मिलेगी 623KM की रेंज

6 अक्टूबर: Honda Elevate और Skoda Slavia

6 अक्टूबर को दो गाड़ियों के नए अपडेटेड मॉडल आ रहे हैं. Honda Elevate की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी है. अभी यह 11.81 लाख से 16.36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलती है. नए मॉडल में इंजन वही रहने की उम्मीद है. वहीं Skoda Slavia की बुकिंग 15,000 रुपये में हो रही है. अभी इसकी कीमत 9.99 लाख से 18.29 लाख रुपये है. नए मॉडल में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पीछे की सीट पर मसाज जैसे फीचर मिलेंगे. दोनों कारें पुराने मॉडल से थोड़ी महंगी हो सकती हैं.

12 अक्टूबर: Volvo की दो इलेक्ट्रिक कारें

Volvo इस दिन अपनी दो इलेक्ट्रिक कारें एक साथ लॉन्च करेगी. एक है SUV EX90 और दूसरी सेडान ES90. EX90 में 106 kWh की बैटरी और 456 हॉर्सपावर की ताकत है. खबरों के मुताबिक भारत में इसका सिर्फ एक टॉप मॉडल आएगा. कीमत लॉन्च वाले दिन बताई जाएगी, पर अनुमान है कि EX90 की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. इसका मुकाबला Mercedes, BMW और Porsche की महंगी इलेक्ट्रिक कारों से होगा.

16 अक्टूबर: नई Audi Q3

तीसरी जनरेशन की Audi Q3 भारत में ही तैयार होगी. इसकी बुकिंग 1 लाख रुपये में शुरू हो चुकी है. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो करीब 204 हॉर्सपावर देता है. साथ में quattro ऑल-व्हील ड्राइव होगी. कंपनी ने अभी कीमत नहीं बताई है, लेकिन अनुमान 55 से 60 लाख रुपये का है. इसका मुकाबला Mercedes GLA और BMW X1 से होगा.

खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

बुकिंग कराने से पहले डीलर से पूछ लें कि टोकन के पैसे वापस मिलेंगे या नहीं. अपडेटेड मॉडल लेने से पहले पुराने मॉडल पर मिल रही छूट भी जरूर पता करें. डिलीवरी में कितना समय लगेगा, यह भी पूछ लें, क्योंकि त्योहारों में वेटिंग बढ़ सकती है. अक्टूबर में गाड़ियों के दाम 1 से 2 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए बजट में थोड़ी गुंजाइश रखें.



यह भी पढ़ें: ई-चालान वालों की बढ़ी टेंशन, बिजली बिल से होगी वसूली!