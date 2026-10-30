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हिंदी न्यूज़ऑटोCarToyota New Hybrid Engine: बढ़ते पेट्रोल खर्च से मिलेगी राहत, Toyota ला रही नया हाइब्रिड इंजन

Toyota New Hybrid Engine: बढ़ते पेट्रोल खर्च से मिलेगी राहत, Toyota ला रही नया हाइब्रिड इंजन

Toyota New Hybrid Engine: Toyota भविष्य की गाड़ियों के लिए तैयार कर रही है नया 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन, जो मौजूदा सिस्टम के मुकाबले 15 प्रतिशत से भी अधिक माइलेज देने का दम रखेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 07:27 PM (IST)
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Toyota New Hybrid Engine: Toyota ने ऑटोमोबाइल जगत में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है. कंपनी ने भविष्य की गाड़ियों के लिए एक बिल्कुल नया 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन विकसित किया है. इस नए इंजन तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के मुकाबले 15 प्रतिशत से भी ज्यादा का बेहतर माइलेज देने का दम रखती है. Toyota का यह नया कदम उन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ ईंधन की बचत पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं.

बिना स्पेस गंवाए मिलेगी शानदार रेंज

आमतौर पर कारों में हाइब्रिड सिस्टम लगाने के लिए मौजूदा पेट्रोल इंजन को ही मॉडिफाई किया जाता है, जिससे कार के अंदरूनी स्पेस पर असर पड़ता है. लेकिन Toyota ने इस नए पावरट्रेन को शुरुआत से ही इलेक्ट्रिफिकेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया है. नया इंजन आकार में छोटा और वजन में काफी हल्का है. इसका बड़ा फायदा यह होगा कि इस हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम को उन गाड़ियों के प्लेटफॉर्म में भी आसानी से फिट किया जा सकेगा, जिन्हें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डिजाइन किया जाता है. इससे कार के केबिन स्पेस या लुक में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा.

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नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो दोनों विकल्पों में आएगा इंजन

Toyota इस 1.5-लीटर चार-सिलेंडर इंजन को दो अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश करने की योजना बना रही है. पहला वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड होगा, जो कंपनी के मौजूदा 1.8-लीटर और 1.5-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन वाले सेगमेंट को रिप्लेस करेगा. वहीं, जो लोग स्पोर्टी परफॉर्मेंस पसंद करते हैं, उनके लिए इसका टर्बोचार्ज्ड वर्जन लाया जाएगा. यह टर्बो वर्जन आने के बाद इस हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल बड़ी और ज्यादा पावरफुल गाड़ियों में भी किया जा सकेगा.

इन आधुनिक तकनीकों की वजह से बढ़ेगा माइलेज

कंपनी का दावा है कि 15 प्रतिशत से ज्यादा माइलेज बढ़ाने के लिए इंजन के अंदरूनी पार्ट्स के घर्षण को काफी कम किया गया है. इसके अलावा, गाड़ी के थर्मल मैनेजमेंट और बिजली के नुकसान को रोकने के लिए एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हुआ है. Toyota ने इसमें खुद की विकसित की हुई सिलिकॉन कार्बाइड तकनीक पर आधारित पावर कंट्रोल यूनिट और हल्की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है. इंजन का डिजाइन ऐसा रखा गया है जिससे गाड़ी हवा के दबाव को आसानी से चीर सके, जो माइलेज बढ़ाने में सीधे मदद करता है.

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भविष्य की कार्बन न्यूट्रल रणनीति का हिस्सा

Toyota का मानना है कि पूरी दुनिया में अचानक से 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना संभव नहीं है, क्योंकि हर देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग-अलग है. इसलिए कंपनी मल्टी-पाथवे रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत वह ग्राहकों को हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक, तीनों तरह के विकल्प एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर देगी. यह नया इंजन पूरी तरह से इको-फ्रेंडली होगा और आने वाले समय में रिन्यूएबल और कार्बन-न्यूट्रल फ्यूल पर भी चलने के लिए अनुकूल होगा. कंपनी भविष्य में इस नई तकनीक को अन्य कार निर्माताओं को भी बेचने की तैयारी में है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 07:27 PM (IST)
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