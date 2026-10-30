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हिंदी न्यूज़ऑटोCarJSW Combat: Fortuner को टक्कर देगी नई JSW Combat SUV, हाइब्रिड इंजन के साथ होगी एंट्री

JSW Combat: Fortuner को टक्कर देगी नई JSW Combat SUV, हाइब्रिड इंजन के साथ होगी एंट्री

JSW Combat: JSW मोटर्स 4 दिसंबर को भारत में पेश करने जा रही है नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV कॉम्बैट, जो 1000 किमी से ज्यादा की रेंज और आधुनिक फीचर्स के साथ Fortuner को देगी सीधी टक्कर.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 30 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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JSW Combat: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है. दिग्गज कार निर्माता कंपनी JSW Motors देश में अपने नए ब्रांड लोगो के साथ अपनी पहली कार पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है. कंपनी भारत में अपनी शुरुआत एक प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ करने जा रही है, जिसका नाम JSW Combat होने की पूरी संभावना है.

यह नई SUV वैश्विक बाजार में बेहद लोकप्रिय कार Jetour T2 पर आधारित होगी, जिसे खासतौर पर भारतीय बाजार और यहां के ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया गया है. JSW Motors भारतीय बाजार में ऊपर से नीचे की रणनीति अपना रही है, जिसके तहत कंपनी सबसे पहले प्रीमियम सेगमेंट में कदम रखेगी और बाद में अन्य गाड़ियां लाएगी.

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धाकड़ बॉक्स लुक और मजबूत स्टाइलिंग

JSW Combat को एक बेहद मजबूत और मस्कुलर लुक दिया गया है. इसका डिजाइन काफी हद तक बॉक्स जैसा आक्रामक है, जो सड़क पर चलते हुए हर किसी का ध्यान अपनी और खींचेगा. इस SUV में बेहद आकर्षक और विशिष्ट डिजाइन वाली हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसके फ्रंट लुक को और भी ज्यादा दमदार बनाती हैं. कार के बाहरी हिस्से को जितना रफ एंड टफ बनाया गया है, इसका इंटीरियर उतना ही आधुनिक और लग्जरी है. कार के केबिन के अंदर ढेरों लेटेस्ट फीचर्स के साथ एक बहुत बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो आज के समय की तकनीक से पूरी तरह लैस है.

हाइब्रिड इंजन के साथ 300 से ज्यादा bhp की पावर

इस प्रीमियम SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन विकल्प है. पारंपरिक डीजल या केवल पेट्रोल इंजन के बजाय, JSW Combat को भारत में एक शक्तिशाली प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उतारा जाएगा. इसमें एक बड़ा बैटरी पैक और एक दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. यह हाइब्रिड सेटअप मिलकर 300 bhp से भी ज्यादा की जबरदस्त पावर जेनरेट करेगा. यह इंजन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि माइलेज और रेंज के मामले में भी कमाल का साबित होने वाला है.

फुल टैंक में मिलेगी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज

रेंज के मामले में यह गाड़ी लंबी दूरी का सफर तय करने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है. कंपनी का दावा है कि फुल टैंक ईंधन और फुल चार्ज बैटरी के साथ यह कार एक बार में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी आसानी से तय कर सकेगी. सबसे खास बात यह है कि इस SUV में लगभग 90 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज भी मिलेगी. 

Fortuner जैसी कीमत में मिलेंगे दोगुने फीचर्स

भारतीय बाजार में JSW Combat का सीधा मुकाबला देश की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम SUV Toyota Fortuner से होने जा रहा है. कंपनी इस कार की कीमत को बेहद प्रतिस्पर्धी रखने की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि JSW Combat की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 40 लाख रुपये से कम हो सकती है, जबकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 50 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. कीमत के मामले में यह बिल्कुल फॉर्च्यूनर के दायरे में फिट बैठती है, लेकिन फॉर्च्यूनर के मुकाबले Combat में ग्राहकों को कहीं ज्यादा एडवांस फीचर्स, आधुनिक तकनीक और दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी.

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4 दिसंबर को भारत में होगा बड़ा खुलासा

JSW Motors आधिकारिक तौर पर 4 दिसंबर को भारत में अपनी इस नई प्रीमियम SUV Combat से पर्दा उठाएगी. इस भव्य इवेंट के दौरान कंपनी न केवल अपनी इस पहली कार को पेश करेगी, बल्कि अपने नए ब्रांड लोगो और भविष्य में आने वाली कुछ अन्य गाड़ियों की झलक भी दुनिया के सामने रख सकती है. भारत में कंपनी की तरफ से लॉन्च होने वाला यह पहला और सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा, जिस पर पूरे ऑटोमोबाइल बाजार की नजरें टिकी हुई हैं.

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Published at : 30 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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