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लंबे सफर के लिए बेहद आरामदायक हैं 10 लाख में आने वाली ये कारें, देख लें लिस्ट

लंबे सफर में थकान को कहिए अलविदा, 10 लाख के बजट में आती हैं बेहतरीन केबिन स्पेस और आरामदायक राइड क्वालिटी वाली ये टॉप कारें, शोरूम जाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट और फीचर्स

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 08:08 PM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब भी कोई परिवार नई कार खरीदने की योजना बनाता है, तो बजट के साथ-साथ सफर का आराम उसकी पहली प्राथमिकता होती है. खासकर जब बात लंबे रोड ट्रिप्स या हाईवे पर लंबी दूरी तय करने की हो, तो गाड़ी का आरामदायक होना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सफर के बाद शरीर में थकान या दर्द न हो. आज के समय में ग्राहकों के पास बजट सेगमेंट में भी बेहतरीन सस्पेंशन, मजबूत ग्रिप और आरामदायक केबिन वाली गाड़ियों के कई विकल्प मौजूद हैं. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये के अंदर है और आप अपने परिवार के लिए एक परफेक्ट लॉन्ग-ड्राइव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो इन शानदार कारों पर नजर डालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

Tata Nexon

इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में 208 मिमी का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिसकी मदद से यह बड़े से बड़े गड्ढे को आसानी से सोख लेती है. इसके केबिन में मिलने वाली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल तकनीक हाईवे पर सफर के दौरान बाहर के मौसम के हिसाब से अंदर का तापमान एकदम सटीक बनाए रखती है. शानदार थाई-सपोर्ट और मजबूत बॉडी रोल कंट्रोल के कारण लंबी दूरी के सफर में भी यात्री खुद को पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Suzuki Brezza

Brezza में 1.5-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन मिलता है, जो हाईवे पर बहुत ही स्मूथ और शांत ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है. गाड़ी का ऊंचा सिटिंग पोजीशिन ड्राइवर को सड़क का साफ व्यू देता है, जिससे लंबी दूरी तक गाड़ी चलाना थकाऊ नहीं लगता. इसके केबिन में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम दिया गया है, जिससे तीन वयस्क भी आराम से बैठ सकते हैं. इस बेहद भरोसेमंद कॉम्पैक्ट एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है.

Mahindra XUV 3XO

अगर लॉन्ग ट्रेवल के दौरान आपकी प्राथमिकता सॉफ्ट सस्पेंशन और गद्देदार सीटें हैं, तो यह गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी. इसका चौड़ा केबिन पीछे बैठने वाली सवारी को फैलकर बैठने की आजादी देता है. हाईवे पर ओवरटेक करते समय इसका दमदार इंजन बेहतरीन टॉर्क जेनरेट करता है, जिससे गाड़ी चलाने वाले को बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाता है. इसके अलावा, इसके कुछ बेस और मिड वेरिएंट्स 10 लाख रुपये के बजट के अंदर आ जाते हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.79 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Suzuki Dzire

नई Maruti Dzire अपने इसी कम्फर्ट के लिए जानी जाती है. सेडान होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे होता है, जिससे यह हाईवे पर हाई स्पीड में भी बेहद स्थिर होकर चलती है. इसके केबिन और सस्पेंशन को इस तरह ट्यून किया गया है कि छोटे-मोटे झटके अंदर बैठे यात्रियों तक पहुंच ही नहीं पाते. एक बड़े बूट स्पेस के साथ आने वाली यह कार लंबी दूरी की यात्रा में सामान रखने की चिंता भी दूर कर देती है. सुरक्षा के मामले में भी यह भारत की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक है और इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.31 लाख रुपये से शुरू होती है.

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Hyundai Aura

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका साइलेंट और वाइब्रेशन-फ्री इंजन है, जो हाईवे पर सफर को बहुत शांत और खुशनुमा बना देता है. ऑरा की सीटें बेहद मुलायम हैं और इनमें लंबी यात्रा के दौरान शरीर को सही सपोर्ट देने के लिए अच्छे कुशन का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही, इसमें क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो लंबे रास्तों पर पैरों को आराम देने में मदद करते हैं. इसकी रीसेल वैल्यू और लो-मेंटेनेंस इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली पार्टनर बनाते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6 लाख रुपये से शुरू होती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Oct 2026 08:08 PM (IST)
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Auto News
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