Maruti Beat Mahindra, Hyundai And Tata: भारतीय बाजार में हर महीने गाड़ियों की जबरदस्त सेल हो रही है. मारुति सुजुकी काफी लंबे समय से कार सेल्स के मामले में टॉप पर बनी हुई है. नवंबर 2025 में भी मारुति की इतनी गाड़ियां बिकीं, जितनी टाटा, महिंद्रा और हुंडई ये तीनों ऑटोमेकर्स मिलाकर नहीं बेच पाए. भारत की टॉप 10 कार निर्माता कंपनी ने नवंबर में 4.10 लाख गाड़ियों की सेल की, जिसमें मारुति ने 1.7 लाख कारें बेचीं. वहीं टाटा, महिंद्रा और हुंडई ने 50 हजार का आंकड़ा पार किया.

मारुति ने टाटा, महिंद्रा सभी को पछाड़ा

मारुति सुजुकी ने नवंबर 2025 में 1,70,971 गाड़ियां बेचीं. इन गाड़ियों की सेल के साथ मारुति इस महीने सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी. लेकिन मारुति को फिर भी अक्टूबर 2025 की तुलना में 3 फीसदी का घाटा हुआ है.

टाटा मोटर्स ने नवंबर में 57,436 गाड़ियों की सेल की. अक्टूबर में हुई सेल की तुलना में टाटा को पिछले महीने 6 फीसदी का घाटा हुआ है. हालांकि कंपनी को पिछले साल नवंबर 2024 में हुई सेल की तुलना में 22 फीसदी का फायदा हुआ है.

महिंद्रा ने पिछले महीने 56,336 कारों की सेल की. महिंद्रा को नवंबर की सेल में अक्टूबर की तुलना में काफी घाटा हुआ है. ऑटोमेकर्स ने अक्टूबर 2025 में 71,624 गाड़ियों की सेल की थी, जो कि नवंबर में 21.3 फीसदी तक घट गई.

हुंडई नवंबर 2025 की सेल में चौथे नंबर पर रही. हुंडई ने पिछले महीने 50,340 गाड़ियों की सेल की, लेकिन अक्टूबर की तुलना में सेल का ये आंकड़ा 6.4 तक कम रहा. लेकिन कंपनी को पिछले साल नवंबर महीने में हुई सेल की तुलना में 4.3 फीसदी का फायदा रहा है.

नवंबर में गाड़ियों की सेल्स में टोयोटा टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुई. ऑटोमेकर्स ने पिछले महीने 30,085 कारों की सेल की, जो कि अक्टूबर 2025 की तुलना में 25.3 फीसदी कम रही. हालांकि कंपनी को नवंबर 2024 की तुलना में 19.5 फीसदी का मुनाफा हुआ है.

