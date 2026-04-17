इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को झटका: BYD ने फिर किया प्राइस बढ़ाने का ऐलान, जानें क्या है वजह?

अगर आप BYD की इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. कंपनी ने घोषणा की है कि 1 मई 2026 से उसकी सभी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी. ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर असर डालेगी. BYD भारत में तेजी से अपनी पकड़ बना रही है और ऐसे में कीमत बढ़ने से खरीदने का फैसला थोड़ा महंगा पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि कितनी कीमत बढ़ने वाली है.

कितनी बढ़ेगी कीमत

दरअसल, BYD अपनी कारों की कीमत में लगभग 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने जा रही है. इसका मतलब यह है कि एंट्री लेवल मॉडल्स की कीमत करीब 50,000 रुपये तक बढ़ सकती है. वहीं, अगर आप कंपनी के टॉप या प्रीमियम मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो आपको लगभग 1.7 लाख रुपये तक ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. यह बढ़ोतरी छोटी नहीं मानी जा सकती, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो बजट में कार खरीदने की सोच रहे हैं.

कीमत बढ़ने की बड़ी वजह

इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे ग्लोबल कारण जिम्मेदार हैं. पश्चिम एशिया के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है. इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने के लिए जिन कच्चे माल जैसे सिंथेटिक ग्रेफाइट और एल्युमीनियम की जरूरत होती है, उनकी कीमतें काफी बढ़ गई हैं. यही वजह है कि कंपनियों की लागत बढ़ रही है और उन्हें मजबूरी में कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं.

भारत में उपलब्ध BYD कारें

भारत में फिलहाल BYD की कई इलेक्ट्रिक कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इनमें BYD Atto 3, BYD eMax 7, BYD Seal और BYD Sealion 7 शामिल हैं. ये सभी कारें अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से ग्राहकों को विकल्प देती हैं. BYD की कारें खासतौर पर लंबी रेंज, मॉडर्न फीचर्स और मजबूत बैटरी के लिए जानी जाती हैं.

दूसरी कंपनियां भी बढ़ा रहीं कीमत

सिर्फ BYD ही नहीं, बल्कि ऑटो सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां भी कीमत बढ़ाने की तैयारी में हैं. Hyundai ने भी मई से अपनी कारों की कीमत में करीब 1% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके अलावा Tata Motors, MG, Audi, Mercedes और BMW जैसी कंपनियां भी पहले ही अपने दाम बढ़ा चुकी हैं. इससे साफ है कि पूरे ऑटो सेक्टर पर लागत बढ़ने का असर पड़ रहा है.

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