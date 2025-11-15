हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMW, Skoda समेत इन लग्जरी कारों के शौकीन हैं तेज प्रताप यादव, देखें Cars Collection

BMW, Skoda समेत इन लग्जरी कारों के शौकीन हैं तेज प्रताप यादव, देखें Cars Collection

Tej Pratap Yadav Cars Collection: तेज प्रताप यादव के पास BMW, Skoda Slavia, Ford Endeavour से लेकर विंटेज Gypsy जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं. आइए एक नजर उनके लग्जरी कार कलेक्शन पर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव,अपनी अलग पर्सनैलिटी, बेबाक अंदाज और अनोखे फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. राजनीति और अध्यात्म से इतर उन्हें लग्जरी कारों और हाई-परफॉर्मेंस बाइकों का शौक है. उनका गैराज किसी कार शो से कम नहीं दिखता, उनके गैराज में कई दमदार SUVs मौजूद हैं. आइए उनके कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

तेज प्रताप के कलेक्शन में BMW

  • तेज प्रताप यादव की सबसे चर्चित कारों में BMW की 2012 मॉडल लग्जरी सेडान शामिल है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये के आसपास रही है. BMW अपनी प्रीमियम क्वालिटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और आरामदायक ड्राइविंग के लिए जानी जाती है, और यह कार उनके कलेक्शन में एक खास एलीगेंस जोड़ती है.

क्लासिक कारों से भी गहरा लगाव

  • तेज प्रताप सिर्फ लग्जरी या मॉडर्न गाड़ियों के शौकीन नहीं हैं, बल्कि क्लासिक और विंटेज वाहनों के भी बड़े कलेक्टर हैं. उनके गैराज में Maruti Suzuki Gypsy मौजूद है, जो अपनी मजबूत बनावट और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है और आज भी एडवेंचर लवर्स और सेना की पसंदीदा कार मानी जाती है. इसके अलावा उनके पास Hindustan Ambassador भी है, जो भारत की सबसे आइकॉनिक कारों में से एक मानी जाती है.

हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक

  • लग्जरी कारों के साथ-साथ तेज प्रताप को तेज रफ्तार बाइक्स का भी काफी शौक है. उनके पास मौजूद हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जाती है. यह बाइक न सिर्फ स्पीड बल्कि स्पोर्टी और मॉडर्न फीचर्स के वजह से भी Popular है.

Skoda Slavia और Ford Endeavour

  • तेज प्रताप के कलेक्शन में Skoda Slavia भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये के आसपास है. यह कार अपने स्टाइलिश डिजाइन, कम्फर्ट और फीचर्स के लिए जानी जाती है और तेज प्रताप के गैराज को और अट्रैक्टिव बनाती है. वहीं Ford Endeavour जैसी पावरफुल SUV भी उनके पास मौजूद है, एंडेवर अपने पावरफुल इंजन और दमदार ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए मशहूर है, जो उनके कलेक्शन में एक मजबूत और रॉयल लुक जोड़ती है.

  • बता दें कि तेज प्रताप यादव का कार और बाइक कलेक्शन उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को साफ दिखाता है. उनके गैराज में BMW जैसी लग्जरी कार, Ambassador जैसी क्लासिक गाड़ी, Gypsy जैसी मजबूत ऑफ-रोड कार और एक हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक भी शामिल है. इतने तरह की गाड़ियां देखकर उनका गैराज किसी ऑटो शो से कम नहीं लगता.
Published at : 15 Nov 2025 02:36 PM (IST)
