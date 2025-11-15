BMW, Skoda समेत इन लग्जरी कारों के शौकीन हैं तेज प्रताप यादव, देखें Cars Collection

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव,अपनी अलग पर्सनैलिटी, बेबाक अंदाज और अनोखे फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. राजनीति और अध्यात्म से इतर उन्हें लग्जरी कारों और हाई-परफॉर्मेंस बाइकों का शौक है. उनका गैराज किसी कार शो से कम नहीं दिखता, उनके गैराज में कई दमदार SUVs मौजूद हैं. आइए उनके कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

तेज प्रताप के कलेक्शन में BMW

तेज प्रताप यादव की सबसे चर्चित कारों में BMW की 2012 मॉडल लग्जरी सेडान शामिल है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये के आसपास रही है. BMW अपनी प्रीमियम क्वालिटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और आरामदायक ड्राइविंग के लिए जानी जाती है, और यह कार उनके कलेक्शन में एक खास एलीगेंस जोड़ती है.

क्लासिक कारों से भी गहरा लगाव

तेज प्रताप सिर्फ लग्जरी या मॉडर्न गाड़ियों के शौकीन नहीं हैं, बल्कि क्लासिक और विंटेज वाहनों के भी बड़े कलेक्टर हैं. उनके गैराज में Maruti Suzuki Gypsy मौजूद है, जो अपनी मजबूत बनावट और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है और आज भी एडवेंचर लवर्स और सेना की पसंदीदा कार मानी जाती है. इसके अलावा उनके पास Hindustan Ambassador भी है, जो भारत की सबसे आइकॉनिक कारों में से एक मानी जाती है.

हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक

लग्जरी कारों के साथ-साथ तेज प्रताप को तेज रफ्तार बाइक्स का भी काफी शौक है. उनके पास मौजूद हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जाती है. यह बाइक न सिर्फ स्पीड बल्कि स्पोर्टी और मॉडर्न फीचर्स के वजह से भी Popular है.

Skoda Slavia और Ford Endeavour