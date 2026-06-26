BMW की सबसे स्टाइलिश SUV लॉन्च, कीमत और पावर देख बढ़ी इन कंपनियों की टेंशन

BMW X6 India Launch: ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्लोबल लेवल तक धमाल मचा चुकी बीएमडब्ल्यू मार्केट में अब एक और कार लांच कर फिर से सुर्ख़ियों में आ गई है. बीएमडब्ल्यू ने इस बार अपनी सबसे स्टाइलिश SUV को लांच किया है. बीएमडब्ल्यू ने अपनी सबसे स्टाइलिश कूपे-स्टाइल एसयूवी BMW X6 M60i xDrive को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि, शानदार लुक्स, किलर डिजाइन और बेमिसाल पावर के कॉम्बिनेशन के साथ आई इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 1.77 करोड़ करोड़ रखी गई है. वहीं, इस प्रीमियम एसयूवी गाड़ी के आते ही मर्सिडीज-बेंज और पोर्श जैसी दिग्गज लग्जरी कार कंपनियों की टेंशन काफी बढ़ गई है.

मिलेगी रॉकेट जैसी रफ्तार और दमदार इंजन

बता दें कि, इस न्यू-जेन एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है. जबकि इसमें 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है.

यह इंजन 530 hp की जबर्दस्त पावर और 750 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह भारी-भरकम एसयूवी महज 4.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

यह भी पढ़ें: Fortuner-Scorpio का दौर खत्म? अब लोगों की पहली पसंद बन रहीं ये EVs

मिलेगा धांसू एक्सटीरियर फीचर्स भी

बीएमडब्ल्यू के इस SUV का लुक्स के मामले में इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है. इसमें पतली एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स, मैट ब्लैक फिनिश वाली सिग्नेचर किडनी ग्रिल और बड़े 21-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ एल-शेप्ड एलईडी टेललैंप्स और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और ज्यादा निखारते हैं. इसके अलावा मस्कुलर कूपे रूफलाइन इसे बेहद बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक देती है.

मिल रहा है आलीशान और एडवांस्ड केबिन

बता दें कि, कार के इंटीरियर में पैर रखते ही आपको लग्जरी का अहसास होगा. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल क्लस्टर और 14.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक ही सिंगल कर्व्ड ग्लास पैनल में दिए गए हैं. केबिन में प्रीमियम वर्कमैनशिप के साथ वेंटिलेटेड सीट्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं.

यह भी पढ़ें: अब दुनिया पर राज करेगी Tata Motors, Iveco डील से बदल सकता है पूरा खेल