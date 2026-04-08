BMW F 450 GS: KTM को टक्कर देने आ रही दमदार एडवेंचर बाइक, जानें क्या है खास?

जर्मनी की मशहूर कंपनी BMW Motorrad भारत में अपनी नई एडवेंचर बाइक F 450 GS को 23 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने जा रही है. यह बाइक कंपनी की एंट्री-लेवल एडवेंचर सीरीज में बड़ा बदलाव लेकर आएगी. खास बात यह है कि BMW पहली बार 500cc से कम के ट्विन-सिलेंडर सेगमेंट में उतर रही है, जो आजकल भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस बाइक को TVS मोटर के साथ मिलकर भारत में बनाया जाएगा, जिससे इसकी कीमत थोड़ी कंट्रोल में रहने की उम्मीद है. इससे पहले BMW और TVS मिलकर G 310 सीरीज पर काम कर चुके हैं, जिसे भारत में काफी पसंद किया गया था.

इंजन और परफॉर्मेंस कितनी दमदार?

BMW F 450 GS में 420cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. ये इंजन लगभग 48 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क देता है, जो इसे इस सेगमेंट में काफी मजबूत बनाता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें स्लिपर क्लच और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसका मतलब है कि राइडिंग स्मूद होगी और गियर बदलना भी आसान रहेगा. पुराने सिंगल-सिलेंडर इंजन के मुकाबले ये नया इंजन ज्यादा स्मूद और लंबी दूरी के लिए बेहतर माना जा रहा है.

डिजाइन, सस्पेंशन और हार्डवेयर

इस बाइक का डिजाइन पूरी तरह एडवेंचर स्टाइल में है, जो लंबी जर्नी और खराब रास्तों के लिए बेहतर है. इसमें ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है, जिससे बाइक मजबूत और हल्की दोनों बनती है. सस्पेंशन की बात करें तो आगे अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक दिया गया है. यह सेटअप सड़क और हल्के ऑफ-रोड दोनों के लिए अच्छा माना जाता है. बाइक का वजन करीब 175 किलो है, जो इस सेगमेंट में बैलेंस्ड माना जाता है. इसके अलावा इसमें 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है, जिससे यह अलग-अलग रास्तों पर आसानी से चल सकती है.

कीमत और किससे होगा मुकाबला?

BMW F 450 GS की कीमत भारत में लगभग 4 लाख से 4.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. इस कीमत में यह एक प्रीमियम एडवेंचर बाइक होगी. लॉन्च के बाद इसका सीधा टक्कर KTM 390 Adventure और Royal Enfield Himalayan 450 से होगा. ये दोनों बाइक पहले से ही इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं, इसलिए BMW के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा.

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