BMW की इस नई बाइक में क्या है खास? 48 HP इंजन के साथ हुई एंट्री

BMW Motorrad ने अपनी नई नेकेड बाइक F 450 R से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इसे 1 अक्टूबर 2026 को दुनिया के सामने पेश किया. यह BMW की F 450 फैमिली का नया सदस्य है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए बनाई गई है, जिन्हें दमदार पावर तो चाहिए, लेकिन बाइक संभालने में आसान भी होनी चाहिए. इसमें 420cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 48 HP की पावर देता है.

यही इंजन कंपनी की F 450 GS एडवेंचर बाइक में भी लगा है, लेकिन यहां उसे सड़क पर चलाने के हिसाब से ट्यून किया गया है. बाइक का वजन सिर्फ 175 किलो है. BMW के मुताबिक यूरोप की A2 लाइसेंस क्लास में पावर और वजन का इसका अनुपात बेहतरीन है. आइए जानते हैं कि इंजन, फीचर्स, सेफ्टी और वेरिएंट के मामले में इस बाइक में क्या-क्या खास है.



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इंजन और माइलेज

48 HP की पावर 8,750 rpm पर और 43 Nm का टॉर्क 6,750 rpm पर मिलता है. BMW के मुताबिक करीब 80 प्रतिशत टॉर्क सिर्फ 3,000 rpm पर ही मिल जाता है, यानी कम स्पीड पर भी बाइक अच्छा खींचती है. कंपनी का दावा है कि बाइक 100 किलोमीटर में सिर्फ 3.8 लीटर पेट्रोल पीती है. 14 लीटर के टैंक के साथ यह 350 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है.

राइडिंग को आसान बनाने वाले फीचर्स

बाइक में Rain, Road और Dynamic, तीन राइडिंग मोड स्टैंडर्ड मिलते हैं. सेफ्टी के लिए ABS Pro, ट्रैक्शन कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल भी स्टैंडर्ड हैं. क्लच दबाए बिना गियर बदलने के लिए Shift Assistant Pro मिलता है, जो बेस मॉडल को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट में है.ऑप्शनल Easy Ride Clutch के साथ स्टार्ट करने, रुकने और गियर बदलने में क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें 6.5 इंच की TFT स्क्रीन, LED लाइट, USB-C पोर्ट और हीटेड ग्रिप्स भी हैं.

चेसिस, ब्रेक और सीट

बाइक का फ्रेम स्टील ट्यूब का है और इंजन भी उसका हिस्सा है. आगे 43 mm की KYB अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे KYB मोनोशॉक लगा है. फ्रंट में Brembo का 4-पिस्टन कैलिपर और 310 mm की डिस्क मिलती है. टायर 17 इंच के हैं. सीट की हाइट 790 mm है, जिसे एक्सेसरी से 775 या 810 mm किया जा सकता है.

वेरिएंट और भारत में लॉन्च

BMW ने F 450 R को चार वेरिएंट में पेश किया है: Base, Exclusive, M Sport और M Sport with Innovation Package. Easy Ride Clutch सिर्फ टॉप वेरिएंट में फैक्ट्री से मिलता है, बाकी में इसे एक्सेसरी के तौर पर लगवाया जा सकता है. इस बाइक का मुकाबला KTM 390 Duke, Aprilia Tuono 457 और Kawasaki Z500 से माना जा रहा है. भारत में लॉन्च या कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.



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