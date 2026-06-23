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हिंदी न्यूज़ऑटोBike Petrol Engine : बाइक की टंकी में पेट्रोल ही क्यों डाला जाता है, कारों की तरह डीजल क्यों नहीं?

Bike Petrol Engine : बाइक की टंकी में पेट्रोल ही क्यों डाला जाता है, कारों की तरह डीजल क्यों नहीं?

Bike Petrol Engine : सड़क पर चलने वाली ज्यादातर मोटरसाइकिलें पेट्रोल से चलती हैं, जबकि कार, बस और ट्रक जैसे वाहनों में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jun 2026 10:44 AM (IST)
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Bike Petrol Engine : आज ज्यादातर लोग लंबी यात्राओं, ट्रेकिंग और एडवेंचर ट्रिप्स के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं. वहीं रोजाना ऑफिस, कॉलेज और दूसरे कामों के लिए भी बड़ी संख्या में लोग बाइक पर ही सारी ट्रैवलिंग करते हैं. हालांकि लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतें बाइक चालकों की चिंता बढ़ा रही हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर डीजल पेट्रोल से सस्ता होता है, तो फिर बाइकों में डीजल इंजन क्यों नहीं दिया जाता है. सड़क पर चलने वाली ज्यादातर मोटरसाइकिलें पेट्रोल से चलती हैं, जबकि कार, बस और ट्रक जैसे वाहनों में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं. बड़े वाहन आसानी से डीजल पर चल सकते हैं, लेकिन बाइकों में यह तकनीक आम नहीं है. यही वजह है कि कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बाइक की टंकी में पेट्रोल ही क्यों डाला जाता है और कारों की तरह डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता. तो आइए जानते हैं कि बाइक की टंकी में पेट्रोल ही क्यों डाला जाता है और कारों की तरह डीजल क्यों नहीं डाला जाता है. 

पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है?

पेट्रोल और डीजल इंजन का काम करने का तरीका अलग होता है. पेट्रोल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में ईंधन ज्यादा दबाव और तापमान के कारण खुद ही जल जाता है. डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता, जबकि पेट्रोल इंजन के काम करने का सिस्टम अलग होता है. दोनों इंजन हवा और ईंधन के मिश्रण को अलग-अलग तरीके से संभालते हैं. यही कारण है कि दोनों इंजनों की डिजाइन और तकनीक भी अलग होती है. 

बाइक की टंकी में पेट्रोल ही क्यों डाला जाता है?

बाइक के इंजन को हल्का, छोटा और तेज स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है. पेट्रोल इंजन कम वजन वाले होते हैं और ज्यादा RPM पर काम कर सकते हैं, जिससे बाइक को बेहतर पिकअप और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है. वहीं दूसरी तरफ डीजल इंजन को ज्यादा कम्प्रेशन सहने के लिए बड़ा और भारी बनाना पड़ता है, जो बाइक जैसे छोटे वाहन के लिए उपयुक्त नहीं होता हैं. इसके अलावा डीजल इंजन ज्यादा कंपन, शोर और गर्मी पैदा करते हैं. इन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिससे बाइक का वजन और कीमत दोनों बढ़ जाते हैं. यही कारण है कि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता, लेकिन तकनीकी रूप से पेट्रोल इंजन मोटरसाइकिलों के लिए ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक माने जाते हैं. इसलिए आज बाजार में लगभग सभी बाइकों में पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलता है. 

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कारों की तरह डीजल क्यों नहीं डाला जाता है?

डीजल इंजन की तकनीक पेट्रोल इंजन से ज्यादा मुश्किल होती है. इसमें ईंधन को कंबशन चेंबर तक पहुंचाने के लिए खास इंजेक्टर तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो सामान्य स्पार्क प्लग सिस्टम की तुलना में महंगी होती है. कई मामलों में अतिरिक्त एयर सप्लाई के लिए टर्बो कंप्रेसर जैसी तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है. इससे इंजन का आकार और लागत दोनों बढ़ जाते हैं. अगर बाइक में डीजल इंजन लगाया जाए तो उसकी कीमत काफी बढ़ सकती है. वहीं डीजल इंजन ज्यादा टॉर्क पैदा करते हैं, इसलिए ट्रक, बस और भारी वाहनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इनकी RPM यानी रिवॉल्यूशन प्रति मिनट पेट्रोल इंजन की तुलना में कम होती है. मोटरसाइकिलों में तेज एक्सेलरेशन और ज्यादा  RPM की जरूरत होती है. खासकर स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस बाइकों में पेट्रोल इंजन बेहतर प्रदर्शन देते हैं. यही वजह है कि बाइक निर्माता पेट्रोल इंजन को ज्यादा सही मानते हैं. 

पर्यावरण पर भी पड़ता है असर

रिपोर्ट्स के अनुसार डीजल इंजन प्रति गैलन पेट्रोल इंजन की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में छोड़ते हैं. अगर बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें डीजल पर चलने लगें तो इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है. इस कारण से भी पेट्रोल इंजन को बाइक के लिए बेहतर ऑप्शन माना जाता है. 

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Published at : 23 Jun 2026 10:44 AM (IST)
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