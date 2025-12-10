Sunroof Cars: 10 लाख रुपये की रेंज में सनरूफ वाली कारें, टाटा-स्कोडा-हुंडई और महिंद्रा के बेस्ट मॉडल
Sunroof Cars Under 10 Lakh: भारतीय बाजार में 10 लाख रुपये की रेंज में कई दमदार कार आती हैं, जिनमें सनरूफ का फीचर भी मिलत है. इन गाड़ियों में टाटा, महिंद्रा, हुंडई और स्कोडा के मॉडल शामिल हैं.
Cars Under 10 Lakh With Sunroof: भारतीय बाजार में गाड़ियों की कीमत लाखों से करोड़ों रुपये तक है. लेकिन कोई भी व्यक्ति कार खरीदने से पहले एक बजट तैयार करता है. इसके साथ ही गाड़ी में कुछ खास फीचर भी चाहता है. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये के करीब है और आप इस प्राइस-रेंज में गाड़ी में सनरूफ का फीचर भी चाहते हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है. भारतीय बाजार में 10 लाख रुपये की रेंज में सनरूफ वाली कारें मिलती हैं. आइए इस प्राइस-रेंज में मिलने वाले बेस्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं.
टाटा नेक्सन (Tata Nexon)
टाटा नेक्सन एक मोस्ट पॉपुलर 5-सीटर कार है. ये कार छह कलर ऑप्शन के साथ आती है. टाटा की इस कार के 60 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में शामिल हैं. नेक्सन में सनरूफ भी लगा मिलता है. इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP से क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम प्राइस 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है.
स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq)
स्कोडा Kylaq एक स्टाइलिश कार है. इस गाड़ी में 1,265 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है. ये कार पेट्रोल पावरट्रेन के साथ आती है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं. इस कार को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. स्कोडा कायलाक की एक्स-शोरूम प्राइस 7.55 लाख रुपये से शुरू होकर 12.80 लाख रुपये तक जाती है.
हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)
हुंडई वेन्यू में भी सनरूफ लगा मिलता है. ये कार पेट्रोल, पेट्रोल टर्बो और डीजल इन तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है. इन इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं. हुंडई की इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स मिलते हैं. इसके साथ ही लेवल 2 ADAS का फीचर भी है. हुंडई की इस 5-सीटर कार की एक्स-शोरूम प्राइस 7.90 लाख रुपये से शुरू होकर 15.69 लाख रुपये तक जाती है.
महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)
महिंद्रा XUV 3XO इस प्राइस-रेंज में मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों में से एक है. महिंद्रा की ये कार तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है. इस कार में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिससे 82 kW की पावर मिलती है. महिंद्रा की इस गाड़ी में 1.2-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन मिलता है, जिससे 96 kW की पावर मिलती है. इस 5-सीटर कार में 1.5-लीटर टर्बो डीजल का ऑप्शन भी है, जिससे 86 kW की पावर मिलती है. महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम प्राइस 7.28 लाख रुपये से शुरू होकर 14.40 लाख रुपये तक जाती है.
