Creta से लेकर Scorpio तक, 4 साल बाद भी जबरदस्त रीसेल वैल्यू दिलाएंगी ये गाड़ियां

Hyundai Creta से लेकर Mahindra Scorpio तक, 4 साल बाद भी जबरदस्त रीसेल वैल्यू दिलाएंगी ये गाड़ियां
Best Resale Value Cars: यहां हम आपको ऐसी ही कुछ पॉपुलर गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 3 से 4 साल बाद भी आपको अच्छी कीमत दिला सकती हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में डिटेल्स जानते हैं.
अगर आप नई SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ कीमत और फीचर्स ही नहीं बल्कि इसकी रीसेल वैल्यू जानना भी बहुत जरूरी होता है. कई लोग 3-4 साल बाद अपनी कार बदल देते हैं. ऐसे में जिन गाड़ियों की कीमत कम गिरती है, वहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं. यहां हम आपको ऐसी ही कुछ पॉपुलर गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 3 से 4 साल बाद भी आपको अच्छी कीमत दिला सकती हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में डिटेल्स जानते हैं.
Toyota Fortuner
भारत में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो समय के साथ अपनी कीमत को काफी हद तक बनाए रखती हैं. इनमें सबसे ऊपर टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का नाम आता है. यह SUV अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू देने के लिए जानी जाती है. गाड़ी का मजबूत इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के चलते यह गाड़ी 3-4 साल बाद भी अपनी कीमत का बड़ा हिस्सा वापस दिला देती है. गाड़ी की 70 से 80 फीसदी तक वैल्यू बरकरार रह सकती है.
Hyundai Creta
इसके बाद अगला नाम Hyundai Creta का है, जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है. इसकी पॉपुलेरिटी, फीचर्स और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी काफी मांग रहती है. यही वजह है कि 4 साल बाद भी यह SUV अच्छी कीमत पर बिक जाती है.
Maruti Suzuki Brezza
लिस्ट में अगला नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का है. यह गाड़ी रीसेल वैल्यू के मामले में काफी मजबूत मानी जाती है. मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क, सस्ती मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन इसे सेकेंड हैंड बाजार में बेहद पॉपुलर बनाते हैं. यही कारण है कि यह SUV कुछ साल बाद भी अपनी कीमत का बड़ा हिस्सा बनाए रखती है, कुछ मामलों में तो करीब 80 फीसदी तक वैल्यू भी मिल सकती है.
Mahindra Scorpio
इनके अलावा कुछ अन्य गाड़ियों जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) भी अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती हैं. इसकी मजबूत बॉडी, दमदार परफॉर्मेंस और ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों में लोकप्रियता इसे सेकेंड हैंड मार्केट में हमेशा डिमांड में रखती है. यही वजह है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू 70-75 फीसदी तक मिल जाती है. महिंद्रा स्कॉर्पियो एक पॉपुलर गाड़ी है, जिसका मॉडर्न डिजाइन और दमदार बनावट के चलते ये ग्राहकों के बीच खूब पसंद की जाती है.
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Source: IOCL