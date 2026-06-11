Maruti Ertiga से लेकर Alcazar तक, कौन सी 7-सीटर देती है सबसे ज्यादा माइलेज? जानिए डिटेल्स

इंडियन मार्केट में 7-सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. बड़ी फैमिली और लंबे सफर करने की जरूरत को देखते हुए ग्राहक ऐसी कारें खरीदना चाहते हैं जो आरामदायक होने के साथ-साथ अच्छा माइलेज भी दें. बढ़ती फ्यूल कीमतों के दौर में माइलेज किसी भी कार खरीदने का सबसे जरूरी पहलू बन गया है. अगर आप भी एक ऐसी 7-सीटर कार की तलाश में हैं जो ज्यादा स्पेस के साथ फ्यूल की बचत भी करे तो बाजार में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. आइए उन 5 पॉपुलर 7-सीटर कारों के बारे में जो शानदार ARAI माइलेज के लिए जानी जाती हैं.

Maruti Suzuki Ertiga

लिस्ट में सबसे पहला नाम Maruti Suzuki Ertiga है. यह देश की सबसे पॉपुलर फैमिली MPV में से एक है. कार में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसका CNG वेरिएंट भी मौजूद है. कंपनी के मुताबिक, इसका पेट्रोल मॉडल लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक चल सकता है. आरामदायक सीटिंग, कम मेंटेनेंस और किफायती लागत की वजह से यह फैमिली की पहली पसंद बनी हुई है.

Maruti Suzuki XL6

दूसरे नंबर पर Maruti Suzuki XL6 का नाम है. यह Ertiga का ज्यादा प्रीमियम वर्जन माना जाता है. इसमें बेहतर इंटीरियर, मॉडर्न फीचर्स और आकर्षक डिजाइन मिलता है. माइलेज के मामले में भी यह काफी किफायती है और लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती है. जो ग्राहक स्टाइल और आराम दोनों चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.

Toyota Rumion

तीसरे स्थान पर Toyota Rumion का नाम है. यह कार Ertiga के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है लेकिन Toyota की ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क के साथ आती है. इसमें भी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है. कम फ्यूल खर्च और भरोसेमंद प्रदर्शन इसकी खासियत है.

Kia Carens

चौथे नंबर पर Kia Carens का नाम आता है. यह कार अपने प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस फीचर्स और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मौजूद हैं. डीजल वेरिएंट लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करता है. यही वजह है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के बीच इसकी पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है.

Hyundai Alcazar

इस लिस्ट में अगला नाम Hyundai Alcazar है. यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है जो शानदार लुक, मॉडर्न तकनीक और आरामदायक सफर का फील देती है. इसके डीजल वेरिएंट का माइलेज लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया जाता है. जो ग्राहक SUV का दमदार लुक और 7-सीटर की सुविधा एक साथ चाहते हैं, उनके लिए Alcazar एक आकर्षक ऑप्शन साबित हो सकती है.

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