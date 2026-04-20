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हिंदी न्यूज़ऑटोकिन गाड़ियों से किफायती होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर? जानिए बेस्ट माइलेज कारें

किन गाड़ियों से किफायती होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर? जानिए बेस्ट माइलेज कारें

Best Mileage Cars: यहां हम आपको कुछ ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती हैं. ये गाड़ियां दिल्ली से देहरादून जैसे रूट के लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 Apr 2026 11:56 AM (IST)
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दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले की तरह लंबा और थकाने वाला नहीं रहा है. दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा का समय काफी कम हो गया है और अब लोग कुछ ही घंटों में आराम से अपनी मंज़िल तक पहुंच सकते हैं. इस एक्सप्रेसवे पर सड़कें चौड़ी, सीधी और स्मूद हैं, जिससे गाड़ी चलाना आसान हो जाता है और माइलेज भी बेहतर मिलता है. ऐसे में अगर आप सही कार को चुनते हैं तो आपकी ट्रिप तेज होने के साथ ही किफायती भी हो सकती है. 

आज के समय में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए लंबी दूरी के सफर के लिए ऐसी कार चुनना बहुत जरूरी हो गया है जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सके. यही वजह है कि यहां हम आपको कुछ ऐसी पेट्रोल कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती हैं और दिल्ली से देहरादून जैसे रूट के लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं. 

Maruti Celerio

इस लिस्ट में पहला नाम Maruti Celerio का है, जो कि भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारों में से एक मानी जाती है..यह गाड़ी लगभग 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जिससे लंबी दूरी के सफर में पेट्रोल का खर्च काफी कम हो जाता है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये है. 

Hyundai Grand i10 Nios

आपके लिए Hyundai Grand i10 Nios भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह गाड़ी कंफर्टेबल ड्राइविंग के साथ लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए सही है जो कंफर्ट और स्मूद ड्राइविंग को प्रायोरिटी देते हैं. गाड़ी की कीमत की बात करें तो यह 5.55 लाख रुपये है. 

Maruti WagonR

लिस्ट में अगला नाम Maruti WagonR का है, जिसे अपने स्पेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. यह गाड़ी करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और फैमिली ट्रिप के लिए भी अच्छी मानी जाती है. मारुति वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Tata Tiago

Tata Tiago भी आपके लिए एक किफायती ऑप्शन हो सकता है. टाटा की यह कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. यह  एक मजबूत और सुरक्षित कार मानी जाती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने के साथ ही यह लंबी दूरी के सफर में भरोसेमंद साबित होती है. टाटा टियागो की कीमत की बात करें तो यह 4.59 लाख रुपये है. 

Maruti Swift

इस लिस्ट में Maruti Swift का नाम भी शामिल है, जो अपनी शानदार ड्राइविंग और स्टाइलिश डिजाइन के साथ करीब 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों चाहते हैं.  इस गाड़ी की कीमत 5.79 लाख रुपये है. 

यह भी पढ़ें:-

Bike Care Tips: क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं? 

Published at : 20 Apr 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Tata Tiago Maruti Celerio Best Mileage Cars Delhi-Dehradun Expressway
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