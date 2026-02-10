ये है देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार, कीमत 4.70 लाख रुपये, जानें राइवल्स

वैसे तो भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं, लेकिन बात जब सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार की बात की जाती है तो इसमें सबसे ऊपर Maruti Celerio का नाम आता है. अगर आप भी डेली रनिंग के लिए किसी ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जोकि कम कीमत होने के साथ माइलेज में भी बेस्ट हो, तो मारुति सेलेरियो आपके लिए परफेक्ट च्वॉइस साबित हो सकती है. यह कार सीएनजी मोड में 35 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है. आइए इस कार की कीमत, सेफ्टी और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं.

कितनी है Maruti Celerio की कीमत?

मारुति सेलेरियो की एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके VXI CNG वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपये है. आइए इस कार के माइलेज और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Maruti Celerio कितना माइलेज देती है?

माइलेज की बात करें तो Celerio का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 25.24 KMPL, ऑटोमैटिक वेरिएंट 26.68 KMPL, और CNG वेरिएंट 34.43 Km/Kg का माइलेज देता है. यह आंकड़े इसे भारत की सबसे फ्यूल एफिशिएंट CNG कारों में से एक बनाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना लंबी दूरी की यात्रा करते हैं.

Maruti Celerio का इंजन और राइवल्स

इंजन की बात करें तो Celerio में 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आता है, जबकि CNG वेरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स उपलब्ध है. यह इंजन शहर और हाईवे दोनों स्थितियों में बेहतरीन संतुलन और परफॉर्मेंस देता है. मार्केट में Celerio का मुकाबला Tata Tiago से है, जो अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है.

गाड़ी के कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी Celerio अपनी कीमत के मुकाबले बेहतरीन ऑफर देती है. इसमें 6 एयरबैग (वेरिएंट के अनुसार), 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay, पावर विंडो, इलेक्ट्रिक ORVMs, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से भी यह कार Latest safety standards पर खरा उतरती है.

