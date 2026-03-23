28 km तक मिलेगा माइलेज, जल्द दस्तक देंगी ये शानदार हाइब्रिड SUV, जानिए सारी डिटेल्स
Affordable Hybrid SUVs: अगर आप किसी अफॉर्डेबल हाइब्रिड SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आने वाले समय में कौन-सी गाड़ियां लॉन्च होंगी?
आजकल भारत में कार बाजार तेजी से बदल रहा है. पहले जहां लोग ज्यादा डीजल गाड़ियों को पसंद करते थे, अब धीरे-धीरे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है. खासकर हाइब्रिड SUV इसलिए लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि ये पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करके ज्यादा माइलेज देती हैं और खर्च भी कम करती हैं.
आने वाले समय में कई बड़ी कंपनियां भारत में नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इनमें रेनॉल्ट, निसान, होंडा और एमजी जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियां लाने पर काम कर रही हैं. ये गाड़ियां बेहतर माइलेज और नई तकनीक के साथ मार्केट में कदम रखेंगी.
Renault Duster Hybrid
सबसे पहले Renault Duster Hybrid की बात करें तो यह पुरानी डस्टर का नया रूप है. इसमें 1.8‑लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी होगी, जिससे पावर भी अच्छी मिलेगी और माइलेज भी बेहतर मिलेगा. इसे 19 से 23 लाख रुपये में लॉन्च किया जा सकता है.
Nissan Tekton Hybrid
इसके बाद दूसरी गाड़ी Nissan Tekton Hybrid है, जो नई Duster‑लाइक प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसमें 1.8‑लीटर पेट्रोल इंजन + हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा. यह लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज देने में सक्षम होगी और अलग‑अलग ड्राइविंग मोड में मिलेगी.
Toyota Urban Cruiser Hyryder
इसके अलावा टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर भी भारतीय बाजार में आने वाली है. यह मौजूदा हाइराइडर का बड़ा वर्जन है और इसमें वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होगा जो लगभग 28 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज दे सकता है. यह 7‑सीटर SUV बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनेगी.
Honda Elevate Hybrid
होंडा एलिवेट हाइब्रिड को भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है. इसमें होंडा सिटी हाइब्रिड जैसा 1.5‑लीटर इंजन और e‑CVT गियरबॉक्स मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह भी लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर माइलेज देगी, जिससे शहर में चलाना काफी सस्ता और आसान होगा.
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Source: IOCL