5 लाख की सालाना सैलरी पर आपके लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा सही? यहां जानिए डिटेल्स

हिंदी न्यूज़ऑटो5 लाख की सालाना सैलरी पर आपके लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा सही? यहां जानिए डिटेल्स

Car Buying Guide: अगर आप 40 हजार रुपये की सैलरी पर कोई अच्छी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी कार सही है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 10:21 AM (IST)
भारत में छोटी से लेकर बड़ी तक, हर फैमिली का यही सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, लेकिन ज्यादा कीमत होने के चलते सभी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है. एक सस्ती कार की कीमत भी लाखों रुपये से शुरू होती है. अब ऐसे में आपके पास एक विकल्प यह रहता है कि आप इस कार को लोन पर खरीद लें.

अगर आप लोन पर यह कार लेते हैं तो आपके सामने यह भी दिक्कत रहती है कि EMI टाइम से दी जाए. अब आपका टास्क यह भी रहता है कि कोई ऐसी कार खरीदी जाए जो बजट में फिट हो जाए. भारत में जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी भी फिक्स होती है. इस सैलरी में उन्हें बच्चों की छोटी-छोटी जरूरतों से लेकर घर के सारे खर्च पूरे करने होते हैं.

अगर आपकी सालाना आय 5 लाख (41,667 प्रति माह) रुपये है और आप एक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस सालाना सैलरी पर कौन-सी कार खरीद सकते हैं? 

कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा सही?

सालाना आय के हिसाब से आपकी सैलरी तकरीबन 40 हजार रुपये के करीब होगी. ऐसे में अगर आप इस सैलरी में अच्छी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी कार सही है? आपकी सैलरी 40 हजार रुपये महीना है तो ऐसे में आपको उन कारों को चुनना चाहिए जिससे आपको EMI यानी किस्त ज्यादादेनी पड़े.

उदाहरण के तौर पर आप 5 लाख रुपये से शुरू होने वाली कार खरीदने पर विचार कर सकते हैं. भारतीय बाजार में देखा जाए तो इस प्राइस ब्रेकेट में आपको Maruti S-Presso, Maruti Alto K10, Renault Kwid जैसी गाड़ियां मिल जाएंगी. इन कारों के लिए आपको ज्यादा ईएमआई और डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ेगा.

Published at : 09 Nov 2025 10:21 AM (IST)
