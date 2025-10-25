हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइन गाड़ियों को Ola-Uber में लगाकर कमा सकते हैं लाखों रुपये! GST कट के बाद हुईं सस्ती

इन गाड़ियों को Ola-Uber में लगाकर कमा सकते हैं लाखों रुपये! GST कट के बाद हुईं सस्ती

Best Cars For Ola-Uber: अगर आप कैब सर्विस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी हैं कि कौन-सी किफायती कारें आपके लिए बेस्ट रहेंगी. यहां हम आपको कुछ ऐसी कारों के बारे में बता रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 12:26 PM (IST)
अगर आप Ola, Uber या Rapido में अपनी गाड़ी लगाने के लिए कोई नई कार खरीदने सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. इसके लिए आपको किसी ऐसी कार की जरूरत होगी, जो फ्यूल एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ ज्यादा कमाई दे सके. ऐसे में आपके लिए Maruti Dzire Tour S, Maruti Wagon R, Hyundai Aura, और Maruti Ertiga जैसी कारें बेस्ट हो सकती हैं. इसके साथ ही इन कारों की कीमत जीएसटी कटौती के बाद सस्ती हो गई हैं. 

Maruti WagonR

अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है और आप सिटी टैक्सी या लोकल राइड सर्विस शुरू करना चाहते हैं, तो Maruti Wagon R एक परफेक्ट चॉइस है. 4.98 लाख से 6.50 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर मिलने वाली यह कार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है, जो पेट्रोल पर 25 km/l और CNG पर 34.05 km/kg का माइलेज देती है. Wagon R में AMT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर AC वेंट्स और 6 एयरबैग्स दिए गए हैं.

Maruti Dzire

दूसरी कार Maruti Dzire Tour S है, जो कि कम मेंटेनेंस कॉस्ट, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 6.24 लाख से 7.74 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसमें 1.2-लीटर K12N पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल पर 26.06 km/l और CNG पर 34 km/kg का माइलेज देता है. 

Hyundai Aura

जो ड्राइवर अपने टैक्सी फ्लीट में थोड़ी प्रीमियम फील जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए Hyundai Aura एक शानदार विकल्प है. यह कार स्टाइल, कम्फर्ट और एफिशिएंसी का बेहतरीन बैलेंस पेश करती है. इसकी कीमत 5.98 लाख से 8.24 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसमें 1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल पर 24.7 km/l और CNG पर 28 km/kg का माइलेज देता है. 

Maruti Ertiga

भारत के टैक्सी फ्लीट्स में Maruti Ertiga सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है. यह कार आउटस्टेशन ट्रिप्स, फैमिली ट्रैवल और ग्रुप राइड्स के लिए पॉपुलर है. Ertiga की कीमत 8.80 लाख से 12.94 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल पर 20.51 km/l और CNG पर 26.11 km/kg का माइलेज देता है. इस कार में 360° कैमरा, थर्ड-रो AC वेंट्स, LED हेडलैंप्स और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

Published at : 25 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Maruti Ertiga Hyundai Aura Ola Uber Maruti WagonR Best Car For Cab Service
Embed widget