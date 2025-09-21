ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट हैं ये 125cc बाइक्स, जानिए आपके लिए कौन-सी रहेगी परफेक्ट?

भारत में 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स दनादन बिक रही हैं. इन्हें किफायती कीमत और कम मेंटेनेंस के साथ अच्छी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए खरीदा जाता है. यहां हम आपको 5 ऐसी ही 125 सीसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ किफायती हैं बल्कि कम मेंटेनेंस के लिए भी जानी जाती हैं.

Honda Shine

Honda Shine भारत में 125सीसी सेगमेंट में एक पॉपुलर बाइक है. इसकी कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 83 हजार 121 और डिस्क वेरिएंट के लिए 87 हजार 872 से शुरू होती है. बाइक का 123.94cc इंजन 10.59 बीएचपी और 11 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. होंडा शाइन का माइलेज लगभग 55-65 kmpl है, जो इसे फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाता है.

Bajaj Pulsar 125

दूसरी बाइक Bajaj Pulsar 125 है. यह बाइक एक स्टाइलिश और किफायती बाइक है. इसमें 124.4cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. यह बाइक 11.8 PS की अधिकतम पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की कीमत 83 हजार 277 रुपये है.

Hero Glamour X125

तीसरी बाइक Hero Glamour X125 है, जो कि एक स्टाइलिश और पावरफुल 125cc कम्यूटर बाइक है. इस बाइक में 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर. एयर-कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि 11.5 की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक की कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 90 हजार और डिस्क वेरिएंट के लिए 1 लाख रुपये से शुरू होती है.

Honda SP 125

इसके अलावा चौथी बाइक Honda SP125 है. ये बाइक स्टाइलिश होने के साथ ही मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. बाइक की कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 93 हजार रुपये और डिस्क के लिए 1 लाख 1 हजार रुपये है. इसका 123.94cc इंजन 10.72 बीएचपी और 10.9 Nm टॉर्क देता है.

TVS Raider 125

इसके अलावा पांचवी बाइक टीवीएस रेडर है, जो कि उन लोगों के लिए है, जो स्पोर्टी डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स पसंद करते हैं. टीवीएस रेडर की ड्रम वेरिएंट के लिए कीमत 87 हजार 302 तो वहीं डिस्क के लिए 93 हजार रुपये से शुरू होती है. बाइक में 124.8cc, 3-वॉल्व, एयर कूल्ड इंजन मिलता है.

