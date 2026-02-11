हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिल जाएगी Bajaj Platina 100? फुल टैंक में चलेगी 800 KM

दिल्ली में कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिल जाएगी Bajaj Platina 100? फुल टैंक में चलेगी 800 KM

Bajaj Platina 100 Price: भारतीय बाजार में यह बाइक Honda Shine, टीवीएस स्पोर्ट और हीरो स्पलेंडर प्लस जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. आइए इस बाइक की कीमत के बारे में जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 11 Feb 2026 12:16 PM (IST)
भारतीय बाजार में खासकर उन बाइक्स की तलाश रहती है, जो लो मेंटेनेंस होने के साथ ही किफायती कीमत में भी मिल जाए. भारतीय मार्केट में ऐसी ही एक बाइक Bajaj Platina 100 है, जो डेली रनिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है. अगर आप रोजाना अप-डाउन के लिए कोई सस्ती बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बजाज प्लेटिना एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. आइए इस गाड़ी की कीमत और पावर के बारे में जान लेते हैं. 

दिल्ली में कितनी है Bajaj Platina 100 की कीमत?  

Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत 65 हजार 897 रुपये है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस जोड़ने के बाद यह 82 हजार 499 रुपये हो जाती है. इस बाइक को आप ब्लैक, रेड, ब्लू और सिल्वर कलर में खरीद सकते हैं.

किन बाइक्स को टक्कर देती है Bajaj Platina?

बाजार में यह बाइक होंडा शाइन (Honda Shine), टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sports) और हीरो स्पलेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. वहीं यह देश की बेहतरीन माइलेज बाइक्स में से एक है. यह मोटरसाइकिल 11-लीटर फ्यूल टैंक के साथ लगभग 800 किलोमीटर की रेंज प्रदान कर सकती है. अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो हर महीने एक तय EMI पर भी आप इस बाइक को खरीद सकते हैं.

Bajaj Platina 100 का पावरट्रेन  

बजाज प्लेटिना 100 में कंपनी ने 102 सीसी का इंजन उपलब्ध कराया है. ये इंजन 7.9 पीएस की मैक्स पावर के साथ 8.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ इस बाइक का वजन करीब 117 किलोग्राम है. इस बाइक में ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं.

बजाज प्लेटिना बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया हुआ है. साथ ही बाइक में डीआरएल, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, टैकोमीटर, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और 200 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिल जाता है.

TVS Raider vs Bajaj Pulsar NS125: कौन-सी बाइक है ज्यादा पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी? जानें अंतर 

Published at : 11 Feb 2026 12:02 PM (IST)
विश्व
राजस्थान
विश्व
स्पोर्ट्स
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
