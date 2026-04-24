अब यहां नहीं चलेंगी Honda की कारें, कंपनी समेटने जा रही बोरिया बिस्तर, जानिए क्या है वजह?

आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है.हर देश में लोकल कंपनियां मजबूत हो रही हैं और नई टेक्नोलॉजी के कारण कॉम्पीटिशन भी काफी बढ़ गया है. ऐसे माहौल में कई बड़ी कंपनियों को अपने बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं. इसी कड़ी में Honda ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत वह South Korea में अपनी कारों की बिक्री बंद करने जा रही है.

Honda ने घोषणा की है कि वह 2026 के अंत तक साउथ कोरिया में अपनी कारों की बिक्री पूरी तरह बंद कर देगी. कंपनी पिछले लगभग 23 सालों से वहां अपना बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब उसने यह मार्केट छोड़ने का फैसला ले लिया है.

कंपनी क्यों ले रही ये फैसला?

इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण वहां चल रहा कॉम्पीटिशन है. साउथ कोरिया में Hyundai और Kia जैसी घरेलू कंपनियों का काफी मजबूत दबदबा है. ये कंपनियां लोकल होने के कारण ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर समझती हैं और कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देती हैं. इसके अलावा पिछले कुछ सालों में चीन की ऑटो कंपनियां भी वहां तेजी से अपनी पकड़ बना रही हैं. इससे विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में टिके रहना और भी मुश्किल हो गया है.

कंपनी ने बदली रणनीति

Honda की बिक्री भी साउथ कोरिया में लगातार घट रही थी.कंपनी वहां सालभर में बहुत कम गाड़ियां बेच पा रही थी जो इतने बड़े मार्केट के हिसाब से काफी कम है. जब किसी कंपनी की बिक्री लगातार गिरती है तो वहां बिजनेस चलाना घाटे का सौदा बन जाता है. इसी वजह से Honda ने तय किया कि वह अपने निवेश को उन देशों और बाजारों में लगाएगी जहां उसे ज्यादा ग्रोथ और मुनाफे की उम्मीद है.यानी कंपनी अब अपनी रणनीति बदल रही है और फोकस उन जगहों पर कर रही है जहां भविष्य बेहतर दिख रहा है.

इसका मतलब यह नहीं है कि Honda पूरी तरह से साउथ कोरिया से जा रही है. कंपनी ने साफ किया है कि वह वहां अपने मौजूदा ग्राहकों को सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की सुविधा देती रहेगी. यानी जिन लोगों के पास Honda की कारें हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. इसके अलावा, Honda वहां अपने टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल) बिजनेस को जारी रखेगी और उसे और मजबूत बनाने की योजना भी बना रही है।

यह भी पढ़ें:-

Tata Sierra की बुकिंग 1 लाख के पार, अब CNG मॉडल में पेश होने जा रही गाड़ी, जानें डिटेल्स