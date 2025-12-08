Cars Under 10 Lakh With Automatic Transmission: भारतीय बाजार में कारें मैनुअल मोड के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आती हैं. लोग कार खरीदने के साथ ही गाड़ियों के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. मैनुअल कारों की तुलना में ऑटोमेटिक गाड़ियां ज्यादा महंगी होती हैं, लेकिन भारत में ऐसी ऑटोमेटिक कारें भी हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये की रेंज में है. भारतीय बाजार में शामिल इन गाड़ियों की लिस्ट में टाटा, मारुति और महिंद्रा के बेस्ट मॉडल शामिल हैं.

टाटा नेक्सन (Tata Nexon)

टाटा नेक्सन एक शानदार 5-सीटर कार है. टाटा की इस कार के 60 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में शामिल हैं, जिनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल रहे वेरिएंट्स भी शामिल हैं. ये कार 6 कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में आती है. नेक्सन को ग्लोबल NCAP से क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. इस कार में सनरूफ का फीचर भी मिलता है. टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम प्राइस 7.32 लाख रुपये से शुरू है.

महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)

महिंद्रा XUV 3XO तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन है. ये कार भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मार्केट में है. महिंद्रा की इस कार में 16 कलर ऑप्शन मिलते हैं. इस कार में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर भी मिलता है. महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम प्राइस 7.28 लाख रुपये से शुरू होकर 14.40 लाख रुपये तक जाती है.

मारुति बलेनो (Maruti Baleno)

मारुति बलेनो भी एक बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक कार है. मारुति की इस कार में हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री व्यू कैमरा, क्रूज कंट्रोल और मल्टी इंफोर्मेशन डिस्प्ले मिलती है. बलेनो में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स भी लगे मिलते हैं. इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी लगे हैं. मारुति बलेनो की एक्स-शोरूम प्राइस 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.10 लाख रुपये तक जाती है.

