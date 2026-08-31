1 लाख KM चलाया तो भी खूब चलेगी बैटरी, 10 साल वारंटी के साथ आया स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ी चिंता अक्सर इसकी बैटरी को लेकर होती है. लोगों को डर रहता है कि कुछ साल इस्तेमाल के बाद बैटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी या बैटरी खराब होने पर उन्हें बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है. इसी चिंता को कम करने के लिए Ather Energy ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क के साथ बैटरी वारंटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

कंपनी इस स्कूटर की बैटरी पर 10 साल या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले पूरा हो, तब तक की वारंटी देने जा रही है. कंपनी का दावा है कि इतनी लंबी बैटरी वारंटी देने वाली यह देश की पहली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी है.

नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार हुआ कोनार्क

एथर ने कोनार्क को अपने नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कई अन्य इलेक्ट्रिक मॉडल भी तैयार किए जाएंगे. इस नए प्लेटफॉर्म के साथ बैटरी पैक में भी बदलाव किया गया है. कंपनी के मुताबिक, नई बैटरी की हेल्थ पहले के मुकाबले बेहतर हुई है और चार्जिंग के दौरान बैटरी के सभी सेल एक समान तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

एथर का कहना है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी बैटरी कैपेसिटी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी. कंपनी के अनुमान के मुताबिक, 10 साल बाद बैटरी हेल्थ में करीब 20 से 30 फीसदी तक की कमी आ सकती है. इसी वजह से कंपनी ने बैटरी पर 10 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देने का फैसला किया है. हालांकि, यह 10 साल की वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी के तौर पर लेनी होगी.

नई बैटरी में BreachSense नाम की तकनीक भी दी गई है. यह तकनीक किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद बैटरी को होने वाले बेहद छोटे नुकसान को पहचानने में मदद करती है. इसके जरिए नमी के अंदर जाने जैसी समस्या का पता लगाया जा सकता है और खराबी गंभीर होने से पहले अलर्ट देने की कोशिश की जाती है.

70 प्रतिशत बैटरी हेल्थ की गारंटी

कोनार्क के सभी वैरिएंट में एथर की फिफ्थ जनरेशन बेडरॉक बैटरी दी गई है. इस बैटरी पर 10 साल या 1,00,000 किलोमीटर, जो भी पहले पूरा हो, तक की वारंटी मिलेगी. कंपनी पहले बैटरी पर 8 साल की वारंटी देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है.

खास बात यह है कि वारंटी अवधि के दौरान कंपनी कम से कम 70 प्रतिशत बैटरी हेल्थ बनाए रखने की गारंटी दे रही है. इसके अलावा बैटरी फेल होने या बैटरी में किसी तरह की खराबी आने जैसी समस्याओं को भी वारंटी में कवर किया गया है.





एथर कोनार्क को अलग-अलग रेंज वाले वैरिएंट में पेश करने वाली है. शुरुआत में कोनार्क S 100 किलोमीटर, कोनार्क S 125 किलोमीटर और कोनार्क S 161 किलोमीटर रेंज वाले मॉडल मौजूद होंगे. इनकी एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये, 1,21,999 रुपये और 1,44,999 रुपये रखी गई है.

कंपनी के मुताबिक, इसकी बुकिंग और डिलीवरी सितंबर में फेजवाइज शुरू की जाएगी. शुरुआत में यह स्कूटर चुनिंदा वैरिएंट और चुनिंदा राज्यों में आएगा .इसके बाद धीरे-धीरे इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी बिक्री के लिए मौजूद कराया जाएगा.

ग्राहकों के लिए क्यों खास है 10 साल की वारंटी?

दरअसल, इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुल कीमत में बैटरी का बड़ा हिस्सा होता है. ऐसे में बैटरी खराब होने या उसकी कैपेसिटी कम होने पर ग्राहक को भविष्य में भारी खर्च का सामना करना पड़ सकता है. एथर की लंबी बैटरी वारंटी इसी चिंता को कम करने की कोशिश है. खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है जो स्कूटर को कई साल तक इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं.

ऐसे में एथर कोनार्क की 10 साल/1 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में काफी अलग बनाती है. इसके साथ बेहतर बैटरी हेल्थ और अलग-अलग रेंज के विकल्प मिलने से कंपनी लंबी अवधि के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.

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