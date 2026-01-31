अमेरिका से लेकर जापान तक, यहां करोड़ों की सुपरकारों में चलती है पुलिस, जानिए डिटेल्स

दुनियाभर में पुलिस को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी दमदार और लग्जरी गाड़ियों के लिए भी जाना जाता है. सोशल मीडिया पर अक्सर आपने दुबई, यूरोप और अमेरिका की पुलिस को सुपरकारों में गश्त करते देखा होगा. इन हाई-परफॉर्मेंस कारों का इस्तेमाल तेज रफ्तार अपराधियों का पीछा करने, हाइवे पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए किया जाता है. कई देशों में पुलिस की ये गाड़ियां किसी भी कार लवर की ड्रीम कार से कम नहीं होतीं.

भारत की बात करें तो यहां पुलिस फ्लीट में आमतौर पर महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो और कुछ जगहों पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी SUVs देखने को मिलती हैं. लग्जरी या सुपरकारें यहां आमतौर पर पुलिस के इस्तेमाल में नहीं होतीं, हालांकि कुछ खास सुरक्षा मामलों में महंगी गाड़ियां नजर आ सकती हैं.

इन देशों में चलती हैं ये सुपरकारें

अमेरिका में पुलिस के लिए Dodge Charger Pursuit सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कारों में से एक है. यह एक पावरफुल मसल कार है, जिसे खासतौर पर हाइवे पेट्रोलिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसका दमदार इंजन और आक्रामक लुक अपराधियों को डराने के लिए काफी है.

दुबई पुलिस दुनिया की सबसे महंगी और तेज पुलिस कारों के लिए मशहूर है. McLaren 720S इस फ्लीट की सबसे खास सुपरकारों में से एक है. इसके अलावा दुबई पुलिस के पास Lamborghini, Bugatti और Ferrari जैसी कारें भी हैं, जो पुलिस फोर्स की मॉडर्न और पावरफुल छवि दिखाती हैं.

जर्मनी की ऑटोबान सड़कों के लिए Mercedes-Benz E-Class पुलिस इंटरसेप्टर के रूप में इस्तेमाल होती है, जो हाई-स्पीड पर बेहतरीन स्टैबिलिटी देती है. वहीं इटली की पुलिस के पास Lamborghini Huracan है, जिसका इस्तेमाल हाई-स्पीड चेज के लिए किया जाता है.

जापान की पुलिस Nissan GT-R का इस्तेमाल करती है, जिसे ‘गॉडजिला’ कहा जाता है. कतर पुलिस के पास Porsche Panamera है, जबकि सर्बिया में BMW 5 Series और यूके में Audi A6 Avant पुलिस फ्लीट का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलिया में Ford Mustang GT जैसी मसल कार हाइवे पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती है.

