आम आदमी के लिए कौन-सी CNG कार खरीदना सबसे सस्ता? खरीदने से पहले जान लीजिए डिटेल्स

अगर आप 6 से 7 लाख रुपये के बजट में कोई किफायती सीएनजी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम आ सकती है. यहां हम आपको देश की 5 सबसे सस्ती CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि अच्छे माइलेज के साथ ही मॉडर्न फीचर्स के साथ आती हैं.

Maruti S- Presso CNG

Maruti S-Presso CNG की एक्स-शोरूम कीमत 4.62 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.0L K-Series पेट्रोल-CNG इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 32.73 km/kg है, जो इसे अपने सेगमेंट में बहुत किफायती बनाता है. कार में डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, ESP, 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Maruti Alto K10 CNG

Maruti Alto K10 CNG की कीमत 4.82 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 33.85 km/kg (ARAI) है, जो इसे माइलेज क्वीन बनाता है. ये कार 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, रियर सेंसर और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आती है. 7-इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 214 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार खासकर छोटे परिवारों और शहर में चलाने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.

Tata Tiago CNG

Tata Tiago CNG की कीमत 5.49 लाख से शुरू होती है. इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन है जो 72 PS पावर और 95 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 26.49 km/kg (मैनुअल) और 28.06 km/kg (AMT) है. ये कार 4-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे सबसे सुरक्षित बजट कारों में से एक बनाती है.

Maruti Wagon R CNG

Maruti Wagon R CNG की एक्स-शोरूम कीमत 5.89 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 34.05 km/kg (ARAI) है. ये कार 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, रियर सेंसर और हिल होल्ड जैसी सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है.

Maruti Celerio CNG

Maruti Celerio CNG की कीमत 5.98 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc K10C इंजन है जो 56 PS पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज 34.43 km/kg है, जो इसे भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट CNG कार बनाता है. सेलेरियो में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, रियर सेंसर्स, 7-इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री और ऑटो AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 313 लीटर बूट स्पेस के साथ यह कार कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

