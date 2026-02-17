हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो5 लाख के बजट में ढूंढ रहे कोई CNG कार? इन गाड़ियों में मिलता है 34 KM से ज्यादा माइलेज

5 लाख के बजट में ढूंढ रहे कोई CNG कार? इन गाड़ियों में मिलता है 34 KM से ज्यादा माइलेज

Affordable CNG Cars: अगर आप कम बजट में कोई अच्छी सीएनजी कार की तलाश में हैं तो यहां हम आपको किफायती और फ्यूल एफिशिएंट कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 12:12 PM (IST)
भारतीय बाजार में ऐसी कई कारें मौजूद हैं, जो डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट साबित हो सकती है. खास बात यह है कि ये कारें एक किलो सीएनजी में 27 किलोमीटर से लेकर 34 किलोमीटर तक का माइलेज देती हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

Maruti Celerio CNG

पहली कार Maruti Suzuki Celerio CNG  है, जिसमें 998cc का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन दिया गया है. गाड़ी का इंजन 56 bhp की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सेफ्टी के लिए गाड़ी में 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD के साथ ABS और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये कार एक किलो CNG में 34.43 किलोमीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है. इस गाड़ी की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.97 लाख रुपये है.

Tata Tiago CNG

अगली कार टाटा टियागो सीएनजी है, जिसमें 1199cc का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है. यह इंजन 74 bhp की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. सेफ्टी फीचर्स में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं. टाटा टियागो सीएनजी एक किलो फ्यूल में 26.49 किलोमीटर तक का माइलेज देती है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Maruti Alto K10 CNG

Maruti Suzuki Alto K10 CNG में 998cc का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन लगा है, जिसमें प्रति सिलेंडर 4 वाल्व और SOHC तकनीक दी गई है. यह इंजन 56 bhp की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD के साथ ABS और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं. ये कार एक किलो CNG में 33.40 किमी तक का माइलेज देने में सक्षम है. Maruti Suzuki Alto K10 CNG की एक्स-शोरूम कीमत 5.31 लाख रुपये है.

Published at : 17 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Tata Tiago CNG Affordable CNG Cars Alto K10 CNG Maruti Celerio CNG
