गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए बेस्ट हैं ये किफायती कारें, कीमत 3.69 लाख रुपये से शुरू

भारत के ग्रामीण इलाकों में गाड़ियां एक जरूरी साधन का जरिया बन चुकी हैं. गांव के खेतों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों औऱ लंबी दूरी की जर्नी के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद कार जरूरी है. यहां हम आपको Maruti Suzuki Alto K10, Maruti Suzuki Wagon R और Mahindra Bolero जैसी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.

Maruti Alto K10

मारुति ऑल्टो K10 भारत की सबसे पॉपुलर और किफायती कारों में से एक है. 3.69 लाख रुपये से शुरू होने वाली ये कार गांव के रास्तों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 67 PS की पावर देता है. कम वजन और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये तंग गलियों और खेतों की पगडंडियों पर आसानी से चलाई जा सकती है. 160 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे हल्के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्थिर रखता है.

Maruti Alto K10 में अब 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड रूप में दिए गए हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप रोजमर्रा के कामों के लिए एक भरोसेमंद छोटी कार चाहते हैं, तो Alto K10 आपके लिए सही विकल्प है.

Mahindra Bolero

अगला नाम Mahindra Bolero का है, जो कि 9.79 लाख रुपये से शुरू होता है. Bolero अपनी मजबूती और रफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है. इसका लैडर-ऑन-फ्रेम चेसिस, 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम इसे कीचड़ भरे और ऊंचे रास्तों पर आसानी से चलने लायक बनाता है. 1.5-लीटर डीजल इंजन 75 PS पावर और 210 Nm टॉर्क देता है, जो खेतों, पहाड़ी इलाकों और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन करता है.

सेफ्टी के लिहाज से Bolero में डुअल एयरबैग्स, ABS और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. 2025 में लॉन्च हुई Bolero Bold Edition में डिजाइन और इंटीरियर दोनों में सुधार किए गए हैं, जिससे ये पहले से ज्यादा मॉडर्न लगती है.

Maruti Wagon R

Maruti Wagon R लंबे समय से भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली कारों में गिनी जाती है. 4.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाली ये कार ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूती और आरामदायक ड्राइविंग के लिए मशहूर है. इसका टॉल-बॉय डिजाइन और 165 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए बेहतर बनाता है.

Wagon R का CNG वर्जन 33.47 km/kg का शानदार माइलेज देता है, जो इसे फ्यूल-एफिशिएंसी के मामले में बेस्ट बनाता है. इसके 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से 88.5 PS की पावर मिलती है, जो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, 7-इंच टचस्क्रीन और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

