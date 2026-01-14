हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोAffordable Cars: पहली नौकरी वाले आसानी से खरीद सकते हैं देश की ये सस्ती कारें, जानिए कीमत

Affordable Cars: अगर आप भारतीय मार्केट में मौजूद देश की सबसे सस्ती कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी को ऐसी कारों की तलाश रहती है, जो किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे और साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो. अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए किसी सस्ती कार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. यहां हम आपको कुछ ऐसी ही कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं. 

Maruti S-Presso

मारुति एस-प्रेसो देश की सबसे सस्ती कार है. जीएसटी से पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.26 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 3.49 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को करीब 76,600 का फायदा हुआ है. कीमत में लगभग 18% कटौती के बाद यह बजट सेगमेंट में सबसे डिमांडिंग कार बन चुकी है.

Maruti Alto K10 

मारुति एस-प्रेसो से पहले मारुति ऑल्टो K10 देश की सबसे सस्ती कार हुआ करती थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गई है. इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 की बचत हो रही है. Alto K10 अब भी अपनी किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर है.

Renault Kwid

Renault Kwid अब देश की तीसरी सबसे सस्ती कार है. इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत पहले 4.69 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.29 लाख रुपये हो गई है. इसमें लगभग 40,000  रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. SUV जैसी स्टाइलिंग और बजट-फ्रेंडली कीमत इसे एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है.

Tata Tiago 

Tata Tiago देश की चौथी सबसे सस्ती कार है. पहले इसके XE वैरिएंट की कीमत 4.99 लाख रुपये थी, लेकिन GST कटौती के बाद अब यह 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी ग्राहकों को करीब 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. दमदार बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लुक्स के कारण Tiago इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी कार है.

Maruti Celerio 

Maruti Celerio भी भारत की सस्ती कारों की लिस्ट में शामिल है. इसके LXI वैरिएंट की कीमत पहले 5.64 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इसमें ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत मिलती है. यह लगभग 17% की कटौती है, जिससे Celerio और भी किफायती विकल्प बन गई है.

Tata Punch vs Maruti Fronx: पावर, फीचर्स और कीमत में कौन है बेहतर? यहां जानें अंतर

Published at : 14 Jan 2026 02:07 PM (IST)
Renault Kwid Tata Tiago Maruti S-Presso Maruti Celerio Affordable Cars
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

प्राइवेसी पॉलिसी

