5-सीटर सेगमेंट में सबसे सस्ती कार कौन सी है? 30,000 रुपये की सैलरी में भी खरीद सकते हैं ये कार

Cars Under 5 Lakh In India: भारत में कारों की डिमांड समय के लगातार बढ़ती जा रही है. हर महीने एक से बढ़कर एक गाड़ियां भारतीय बाजार में लॉन्च हो रही हैं. इन कारों की कीमत लाखों से करोड़ों में जाती है. लेकिन भारत में कार खरीदने वाला सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो 5-सीटर सेगमेंट में बेहतर गाड़ी खरीदना चाहता है. आइए भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती 5-सीटर कार के बारे में जानते हैं.

भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती कार

भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती 5-सीटर कार मारुति एस-प्रेसो है. इस 5-सीटर कार में 998 cc का इंजन लगा है, जिससे 5,500 rpm पर 49 kW की पावर मिलती है. इस गाड़ी में इंजन के साथ में 5-स्पीड मैनुअल और AGS ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. मारुति एस-प्रेसो में सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स दिए हैं. इस कार में हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी मिलता है. एस-प्रेसो में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा है. मारुति सुजुकी की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 3,49,900 रुपये से शुरू होती है.

5 लाख रुपये से कम कीमत की कारें

मारुति एस-प्रेसो की तरह ही कई और 5-सीटर कार ऐसी हैं, जिनकी कीमत पांच लाख रुपये भी कम है. मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 की एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये के बीच है. रेनॉ क्विड की एक्स-शोरूम प्राइस 4.30 लाख रुपये से शुरू होती है और 5.99 लाख रुपये तक जाती है. टाटा टियागो भी पांच लाख रुपये की रेंज की गाड़ी है. टाटा की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है.

30,000 रुपये की सैलरी में खरीद सकते हैं ये कार

भारत में बिकने वाली इन 5-सीटर कारों को 30,000 रुपये की मंथली सैलरी वाले लोग भी खरीद सकते हैं. इन गाड़ियों को लोन पर खरीदने के लिए 40,000 से 50,000 रुपये के बीच डाउन पेमेंट करनी होगी और 9 फीसदी की भी ब्याज से हर महीने करीब 10,000 रुपये की EMI भरनी होगी.

यह भी पढ़ें

सर्दियों में फॉग से परेशान हैं? इन 5 आसान टिप्स से चुटकियों में साफ होगा Car Windshield