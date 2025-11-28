हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो5-सीटर सेगमेंट में सबसे सस्ती कार कौन सी है? 30,000 रुपये की सैलरी में भी खरीद सकते हैं ये कार

5-सीटर सेगमेंट में सबसे सस्ती कार कौन सी है? 30,000 रुपये की सैलरी में भी खरीद सकते हैं ये कार

5-Seater Cheapest Car In India: भारतीय बाजार में 5-सीटर सेगमेंट में कई गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत पांच लाख रुपये से भी कम है. वहीं इस सेगमेंट में सबसे सस्ती कार की कीमत चार लाख रुपये से भी कम है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 28 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

Cars Under 5 Lakh In India: भारत में कारों की डिमांड समय के लगातार बढ़ती जा रही है. हर महीने एक से बढ़कर एक गाड़ियां भारतीय बाजार में लॉन्च हो रही हैं. इन कारों की कीमत लाखों से करोड़ों में जाती है. लेकिन भारत में कार खरीदने वाला सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो 5-सीटर सेगमेंट में बेहतर गाड़ी खरीदना चाहता है. आइए भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती 5-सीटर कार के बारे में जानते हैं.

भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती कार

भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती 5-सीटर कार मारुति एस-प्रेसो है. इस 5-सीटर कार में 998 cc का इंजन लगा है, जिससे 5,500 rpm पर 49 kW की पावर मिलती है. इस गाड़ी में इंजन के साथ में 5-स्पीड मैनुअल और AGS ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. मारुति एस-प्रेसो में सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स दिए हैं. इस कार में हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी मिलता है. एस-प्रेसो में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा है. मारुति सुजुकी की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 3,49,900 रुपये से शुरू होती है.

5 लाख रुपये से कम कीमत की कारें

मारुति एस-प्रेसो की तरह ही कई और 5-सीटर कार ऐसी हैं, जिनकी कीमत पांच लाख रुपये भी कम है. मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 की एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये के बीच है. रेनॉ क्विड की एक्स-शोरूम प्राइस 4.30 लाख रुपये से शुरू होती है और 5.99 लाख रुपये तक जाती है. टाटा टियागो भी पांच लाख रुपये की रेंज की गाड़ी है. टाटा की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है.

30,000 रुपये की सैलरी में खरीद सकते हैं ये कार

भारत में बिकने वाली इन 5-सीटर कारों को 30,000 रुपये की मंथली सैलरी वाले लोग भी खरीद सकते हैं. इन गाड़ियों को लोन पर खरीदने के लिए 40,000 से 50,000 रुपये के बीच डाउन पेमेंट करनी होगी और 9 फीसदी की भी ब्याज से हर महीने करीब 10,000 रुपये की EMI भरनी होगी.

यह भी पढ़ें

सर्दियों में फॉग से परेशान हैं? इन 5 आसान टिप्स से चुटकियों में साफ होगा Car Windshield

Published at : 28 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
Renault Kwid Tata Tiago Alto K10 Cars Under 5 Lakh 5-Seater Car S Presso
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बिहार
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बिहार
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
जनरल नॉलेज
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget