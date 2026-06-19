महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक

पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों कीमतों ने आम लोगों के बजट पर बड़ा असर डाला है. रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वाले लोगों का खर्च पहले की तुलना में अब बढ़ गया है. ऐसे में आपके लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर एक बेहतर और किफायती ऑप्शन बन गया है. इलेक्ट्रिक स्कूटर से न केवल आपका पेट्रोल खर्च बचेगा बल्कि मेंटेनेंस भी कम होती है.

अगर आप कम बजट में ऐसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की तलाश में हैं जो लंबी दूरी तय कर सके और आपकी जेब पर बोझ भी न डाले तो ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

Zelio X-Men+

इस लिस्ट में पहला नाम Zelio X-Men+ का है. यह एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 60 हजार रुपये है. खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती. यह स्कूटर एक बार चार्ज होने पर लगभग 140 किलोमीटर तक चल सकता है. रोजाना के छोटे-मोटे कामों और शहर के अंदर चलाने के लिए यह एक किफायती ऑप्शन माना जा सकता है.

Oben Rorr EZ Sigma

दूसरा ऑप्शन Oben Rorr EZ Sigma है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करते हैं. 1.27 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह इलेक्ट्रिक बाइक 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है. कंपनी के मुताबिक, यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 175 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. कम रनिंग कॉस्ट के चलते यह हर साल हजारों रुपये तक की बचत कराने में मदद कर सकती है.

Revolt RV1 BlazeX

तीसरे नंबर पर Revolt RV1 BlazeX है. इसे खास तौर पर शहरों की भीड़भाड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत लगभग 1.20 लाख रुपये से शुरू होती है. बाइक में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन मिलता है. एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 150 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना यूज के लिए पर्याप्त मानी जाती है.

Hero Vida VX2 Go

चौथा ऑप्शन Hero Vida VX2 Go है. यह स्कूटर मिडिल क्लास परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिमूवेबल बैटरी है, जिसे आसानी से निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और समय-समय पर मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसे और भी मॉडर्न बनाते हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब 60 हजार रुपये है.

Ola Roadster X Series

इस लिस्ट में अगला नाम Ola Roadster X Series का नाम है. यह सीरीज इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 74,999 रुपये रखी गई है. अलग-अलग बैटरी ऑप्शन्स के साथ आने वाली इस सीरीज के टॉप मॉडल में 501 किलोमीटर तक की रेंज और 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड मिलने का दावा किया गया है.

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