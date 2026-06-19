हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमहंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक

महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक

5 Best Electric Two-Wheelers: अगर आप कम बजट में ऐसे टू-व्हीलर की तलाश में हैं जो लंबी दूरी तय कर सके और आपकी जेब पर बोझ भी न डाले तो ये 5 स्कूटर और बाइक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jun 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों कीमतों ने आम लोगों के बजट पर बड़ा असर डाला है. रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वाले लोगों का खर्च पहले की तुलना में अब बढ़ गया है. ऐसे में आपके लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर एक बेहतर और किफायती ऑप्शन बन गया है. इलेक्ट्रिक स्कूटर से न केवल आपका पेट्रोल खर्च बचेगा बल्कि मेंटेनेंस भी कम होती है. 

अगर आप कम बजट में ऐसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की तलाश में हैं जो लंबी दूरी तय कर सके और आपकी जेब पर बोझ भी न डाले तो ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

Zelio X-Men+

इस लिस्ट में पहला नाम Zelio X-Men+ का है. यह एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 60 हजार रुपये है. खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती. यह स्कूटर एक बार चार्ज होने पर लगभग 140 किलोमीटर तक चल सकता है. रोजाना के छोटे-मोटे कामों और शहर के अंदर चलाने के लिए यह एक किफायती ऑप्शन माना जा सकता है.

Oben Rorr EZ Sigma

दूसरा ऑप्शन Oben Rorr EZ Sigma है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करते हैं. 1.27 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह इलेक्ट्रिक बाइक 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है. कंपनी के मुताबिक, यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 175 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. कम रनिंग कॉस्ट के चलते यह हर साल हजारों रुपये तक की बचत कराने में मदद कर सकती है. 

Revolt RV1 BlazeX

तीसरे नंबर पर Revolt RV1 BlazeX है. इसे खास तौर पर शहरों की भीड़भाड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत लगभग 1.20 लाख रुपये से शुरू होती है. बाइक में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन मिलता है. एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 150 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना यूज के लिए पर्याप्त मानी जाती है.

Hero Vida VX2 Go

चौथा ऑप्शन Hero Vida VX2 Go है. यह स्कूटर मिडिल क्लास परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिमूवेबल बैटरी है, जिसे आसानी से निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और समय-समय पर मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसे और भी मॉडर्न बनाते हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब 60 हजार रुपये है. 

Ola Roadster X Series

इस लिस्ट में अगला नाम Ola Roadster X Series का नाम है. यह सीरीज इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 74,999 रुपये रखी गई है. अलग-अलग बैटरी ऑप्शन्स के साथ आने वाली इस सीरीज के टॉप मॉडल में 501 किलोमीटर तक की रेंज और 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड मिलने का दावा किया गया है. 

यह भी पढ़ें:-

बिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Hero Vida VX2 Go 5 Best Electric Scooters Zelio X-Men+ Ola Roadster X Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक
ऑटो
बिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस?
बिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस?
ऑटो
How To Buy A Helmet: हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले चेक करें ये चीज, कभी न करिएगा ये गलती
हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले चेक करें ये चीज, कभी न करिएगा ये गलती
ऑटो
अब लग्जरी कार खरीदने का सपना होगा पूरा, 15 जुलाई से सस्ती होने जा रहीं गाड़ियां, जानें डिटेल्स
अब लग्जरी कार खरीदने का सपना होगा पूरा, 15 जुलाई से सस्ती होने जा रहीं गाड़ियां, जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
क्रिकेट
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर 'गुड्डू भैया' ने दिया बड़ा अपडेट, अली फजल बोले- 'ये एक एक्सपेरिमेंट है'
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर बोले अली फजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget