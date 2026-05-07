भारत में Hyundai का 30 साल का सफर, Creta के साथ ये कारें बनीं सबसे बड़ी पहचान

भारत में Hyundai ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. साल 1996 में भारतीय बाजार में कदम रखने वाली Hyundai आज देश की सबसे भरोसेमंद कार कंपनियों में गिनी जाती है. शुरुआत छोटी हैचबैक कार Santro से हुई थी, लेकिन आज कंपनी के पास छोटी कारों से लेकर बड़ी SUV और इलेक्ट्रिक कारों तक की लंबी रेंज मौजूद है. इन 30 सालों में Hyundai ने कई शानदार कारें लॉन्च कीं, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे रहे जिन्होंने कंपनी की पहचान ही बदल दी. इनमें Hyundai Santro, Creta और Venue सबसे खास मानी जाती हैं.

Hyundai Santro ने बदली लोगों की सोच

Hyundai Santro कंपनी की पहली कार थी, जिसने भारतीय ग्राहकों का दिल जीत लिया. साल 1998 में लॉन्च हुई Santro उस समय दूसरी कारों से काफी अलग दिखती थी. इसका लंबा ‘टॉल बॉय’ डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि इससे कार के अंदर ज्यादा जगह मिलती थी. उस समय Santro में MPFI इंजन और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स दिए गए थे, जो काफी नए माने जाते थे. Santro की क्वालिटी और आरामदायक इंटीरियर ने लोगों का भरोसा Hyundai पर मजबूत किया. बाद में आई Santro Xing ने इस कार को और ज्यादा पॉपुलर बना दिया. हालांकि कंपनी ने बाद में Santro को दोबारा लॉन्च किया, लेकिन वह पहले जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई.

Hyundai Creta बनी भारत की पसंदीदा SUV

Hyundai Creta को कंपनी की सबसे सफल कार माना जाता है. साल 2015 में लॉन्च हुई Creta ने भारतीय SUV बाजार को पूरी तरह बदल दिया. इसकी स्टाइल, फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग ने इसे लोगों की पहली पसंद बना दिया. नई Creta में कंपनी ने कई मॉडर्न फीचर्स दिए हैं. दूसरी जेनरेशन मॉडल में पहली बार पैनोरमिक सनरूफ जैसा फीचर देखने को मिला. हाल ही में लॉन्च हुई नई Creta भी बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही है. आज भी यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई है. Hyundai के लिए Creta सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड बन चुकी है.

Hyundai Venue ने टेक्नोलॉजी को बनाया आसान

Hyundai Venue कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है. यह खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. साल 2019 में लॉन्च हुई Venue भारत की पहली ऐसी कार बनी जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई थी. नई Venue में बड़ी टचस्क्रीन, मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. कम कीमत में शानदार फीचर्स देने की वजह से Venue लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. SUV की बढ़ती मांग के बीच Venue आज Hyundai की सबसे महत्वपूर्ण कारों में शामिल है.

ये भी पढ़ें:- ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

