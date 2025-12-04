मेष राशि के लिए लाल, वृष के लिए सफेद या गुलाबी, मिथुन के लिए हरा, कर्क के लिए सिल्वर या हल्का ग्रे, सिंह के लिए केसरिया, कन्या के लिए आसमानी नीला, तुला के लिए गुलाबी, वृश्चिक के लिए जामुनी या लाल, धनु के लिए पीला या संतरी, मकर के लिए नेवी ब्लू या गहरा स्लेटी, कुंभ के लिए नीला या बेंगनी, और मीन के लिए हल्का पीला या गुलाबी रंग की साड़ी शुभ मानी जाती है।
साड़ी का लंबा पल्लू खोलेगा भाग्य का द्वार! ज्योतिष अनुसार जानें साड़ी पहनने का सही नियम?
Rules for wearing saree: साड़ी पहनना महिलाओं को काफी पसंद हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, नीता अंबानी जैसी अमीर महिलाएं हमेशा लंबी पल्लू वाली साड़ी क्यों पहनती हैं? ज्योतिषीय नियम क्या कहता है?
Wearing saree for women according astrology: भारतीय महिलाओं को साड़ी पहनना अच्छा लगता है. आमतौर पर महिलाएं जब भी साड़ी पहनती हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि, पल्लू जमीन पर टच नहीं हो पाए. लेकिन दूसरी ओर नीता अंबानी जैसी अमीर महिलाएं अपनी साड़ी का पल्लू काफी लंबा रखना पसंद करती हैं.
ये बातें सुनने में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ज्योतिषीय नजरिए से साड़ी का पल्लू लंबा रखना बेहद शुभ माना जाता है. साड़ी पहनने का ये स्टाइल आपको रॉयल लुक देने के साथ पति का भाग्य भी मजबूत करता है. चलिए जानते हैं लंबे पल्लू वाली साड़ी बाधने से क्या फायदा होता है?
ज्योतिषीय नजरिए से लंबी पल्लू की साड़ी पहनने के लाभ
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महिलाओं को छोटे पल्लू वाली साड़ी पहनने से बचना चाहिए. साड़ी का पल्लू इतना लंबा होना ही चाहिए कि, वो जमीन पर टच करें. ज्योतिषीय नजरिए से बात करें तो लंबे पल्लू वाली साड़ी पहनने से पति का भाग्य मजबूत होने के साथ शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है.
साड़ी इस तरह पहनने से समृद्धि में इजाफा होता है. मान्यताओं के मुताबिक साड़ी का पल्लू जब भी जमीन से टच होता है तो वे सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है.
ज्योतिषीय नजरिए से साड़ी में 7 प्लेट्स बांधना सही माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर के 7 चक्र संतुलित होते हैं. लेकिन इस लाभ तभी मिलेगा जब साड़ी आपकी नाभि से तीन इंच नीचें बंधी हो.
वहीं, महिलाओं को राशि के अनुसार साड़ी पहनने से भी लाभ मिलता है.
- लाल रंग की साड़ी मेष
- सफेद या गुलाबी रंग की साड़ी वृष
- हरे रंग की साड़ी मिथुन
- सिल्वर या हल्के ग्रे रंग की साड़ी कर्क
- केसरिया रंग की साड़ी सिंह
- आसमानी नीले रंग की साड़ी कन्या
- गुलाबी रंग की साड़ी तुला राशि
- जामुनी या लाल रंग की साड़ी वृश्चिक
- पीला या संतरी रंग की साड़ी धनु
- नेवी ब्लू या गहरा स्लेटी रंग की साड़ी मकर
- नीला या बेंगनी रंग की साड़ी कुंभ
- हल्का पीला या गुलाबी रंग की साड़ी मीन
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
राशि के अनुसार कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL