साड़ी का लंबा पल्लू खोलेगा भाग्य का द्वार! ज्योतिष अनुसार जानें साड़ी पहनने का सही नियम?

Wearing saree for women according astrology: भारतीय महिलाओं को साड़ी पहनना अच्छा लगता है. आमतौर पर महिलाएं जब भी साड़ी पहनती हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि, पल्लू जमीन पर टच नहीं हो पाए. लेकिन दूसरी ओर नीता अंबानी जैसी अमीर महिलाएं अपनी साड़ी का पल्लू काफी लंबा रखना पसंद करती हैं.

ये बातें सुनने में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ज्योतिषीय नजरिए से साड़ी का पल्लू लंबा रखना बेहद शुभ माना जाता है. साड़ी पहनने का ये स्टाइल आपको रॉयल लुक देने के साथ पति का भाग्य भी मजबूत करता है. चलिए जानते हैं लंबे पल्लू वाली साड़ी बाधने से क्या फायदा होता है?

ज्योतिषीय नजरिए से लंबी पल्लू की साड़ी पहनने के लाभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महिलाओं को छोटे पल्लू वाली साड़ी पहनने से बचना चाहिए. साड़ी का पल्लू इतना लंबा होना ही चाहिए कि, वो जमीन पर टच करें. ज्योतिषीय नजरिए से बात करें तो लंबे पल्लू वाली साड़ी पहनने से पति का भाग्य मजबूत होने के साथ शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है.

साड़ी इस तरह पहनने से समृद्धि में इजाफा होता है. मान्यताओं के मुताबिक साड़ी का पल्लू जब भी जमीन से टच होता है तो वे सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है.

ज्योतिषीय नजरिए से साड़ी में 7 प्लेट्स बांधना सही माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर के 7 चक्र संतुलित होते हैं. लेकिन इस लाभ तभी मिलेगा जब साड़ी आपकी नाभि से तीन इंच नीचें बंधी हो.

वहीं, महिलाओं को राशि के अनुसार साड़ी पहनने से भी लाभ मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.