Weekly Love Horoscope 26 january - 01 February 2026: 26 जनवरी से 01 फरवरी 2026 का साप्ताहिक लव राशिफल आपके प्रेम जीवन में आने वाले बदलाव, रोमांस और भावनाओं की गहराई के बारे में बताएगा. इस हफ्ते अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों के संकेत हैं, जबकि विवाहित लोग अपने साथी के साथ विश्वास और समझ बढ़ा पाएंगे. प्रत्येक राशि के लिए शुभ नंबर, शुभ रंग और आसान उपाय भी बताए है गए हैं, ताकि आप इस सप्ताह अपने प्रेम जीवन को संतुलित और सफल बना सकें. जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कैसा रहेगा यह सप्ताह आपके रिश्तों,परिवार और भावनाओं पर असर डाल सकता है.

मेष राशि (Aries Weekly Rashifal)-

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों में रोमांच और उत्साह लेकर आएगा. आपके और पार्टनर के बीच संवाद मजबूत रहेगा, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बनने के योग हैं. जो रिश्ते कुछ समय से ठंडे पड़े थे, उनमें गर्माहट आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. कामकाजी जीवन की व्यस्तता के बावजूद आप अपने प्रिय के साथ समय निकाल पाएंगे. आर्थिक मामलों में स्थिरता आपके रिश्तों को भी सकारात्मक ऊर्जा देगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus Weekly Rashifal)-

इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. विवाहित जातकों के बीच साझेदारी और विश्वास मजबूत रहेगा. अविवाहित जातकों को किसी परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है. रिश्तों में प्यार और स्नेह बढ़ेगा, जिससे आपसी तालमेल बेहतर होगा. परिवार में किसी नए सदस्य या पुराने रिश्तेदार की खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, जिससे तनाव कम होगा. साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: गहरा हरा

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope)-

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं में स्पष्टता लाने वाला रहेगा. अविवाहित जातकों को किसी मित्र या परिचित से नजदीकियों के संकेत हैं. विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेदों को सुलझा पाएंगे. प्रेम जीवन में संवाद का महत्व बढ़ेगा और आपसी भरोसा मजबूत होगा. आर्थिक स्थिरता और खुशियों से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताना आपके मन को संतोष देगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.सप्ताह के अंत में रिश्तों में नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा आएगी.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope)-

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं और समझदारी का रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ प्रेम और अपनापन महसूस करेंगे. कार्य और व्यस्तताओं के बावजूद आप परिवार और प्रियजन के लिए समय निकाल पाएंगे. किसी पुराने मतभेद को दूर करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. आर्थिक स्थिरता प्रेम जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सप्ताह के अंत में रिश्तों में संतोष और प्यार बढ़ेगा.

शुभ नंबर: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope)-

सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में यह सप्ताह रोमांच और उत्साह लेकर आएगा. अविवाहित जातकों के लिए नए आकर्षण का योग है और किसी खास व्यक्ति से संपर्क बढ़ सकता है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और छोटे-मोटे मतभेद आसानी से सुलझेंगे. आर्थिक स्थिरता और सुखद अनुभवों से रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह के अंत में रोमांटिक पल और रिश्तों में मजबूती का अनुभव होगा.

शुभ नंबर: 9

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope)-

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं में स्पष्टता और स्थिरता लाने वाला रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी पुराने मित्र या परिचित से नजदीकियों के संकेत हैं, जिससे भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ पुराने मतभेदों को सुलझाकर संबंध मजबूत कर पाएंगे. सप्ताह के मध्य में साथी के साथ संवाद और समझ का महत्व बढ़ेगा, जिससे आपसी तालमेल बेहतर होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर होने से तनाव कम रहेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान से बचें. सप्ताह के अंत तक आप अपने रिश्तों में संतोष और अपनापन महसूस करेंगे.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: नीला

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि (Libra Weekly Horoscope)-

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं में संतुलन और समझ का रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई नया आकर्षण या पुराने परिचित से संबंध में नई गहराई का योग है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ खुलापन बनाए रखेंगे, जिससे रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. आर्थिक स्थिरता प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी. सप्ताह के मध्य में साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने के मौके मिल सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी होगा. सप्ताह के अंत में प्रेम और रिश्तों में संतोष और अपनापन अनुभव होगा.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Weekly Horoscope)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं में गहराई और स्थिरता लाने वाला रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई पुराना मित्र या परिचित आपके दिल के करीब आ सकता है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ विश्वास और सहयोग बढ़ाएंगे. परिवार में सुख-शांति और सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में खुले संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. आर्थिक स्थिरता प्रेम संबंधों को सकारात्मक ऊर्जा देगी. सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बिताने के लिए समय मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह के अंत में भावनाओं और विश्वास में वृद्धि महसूस होगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: मैरून

उपाय: मंगलवार को लाल मसूर का दान करें.

धनु राशि (Sagittarius Weekly Horoscope)-

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस, उत्साह और समझ का है. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए मित्र या परिचित से भावनात्मक जुड़ाव बनने की संभावना है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ पुराने मतभेद दूर कर पाएंगे और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और घर में सहयोग बना रहेगा. प्रेम जीवन में संवाद और समझ का महत्व बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर होने से मानसिक तनाव कम रहेगा और प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. सप्ताह के मध्य में साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह के अंत में आपसी भरोसा और अपनापन मजबूत होगा.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn Weekly Horoscope)-

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं में स्थिरता और समझ का रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई खास व्यक्ति आपके दिल के करीब आने का संकेत है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ पुराने मतभेद सुलझाकर रिश्तों को और मजबूत कर पाएंगे. परिवार में खुशियों और सहयोग का माहौल बना रहेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ संवाद और अपनापन बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर होने से रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बिताने के मौके मिलेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह के अंत में प्रेम और रिश्तों में संतोष और खुशी का अनुभव होगा.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: भूरा

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि (Aquarius Weekly Horoscope)-

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और समझ का है. अविवाहित जातकों के लिए किसी मित्र या परिचित से नया संबंध बनने का अवसर है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ खुलापन और संवाद बनाए रखेंगे, जिससे रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. परिवार में सुख-शांति और सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन अनुभव होगा. आर्थिक स्थिरता प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। सप्ताह के मध्य में साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सप्ताह के अंत में रिश्तों में संतोष और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि (Pisces Weekly Horoscope)-

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और प्रेम में स्पष्टता लाने वाला है. अविवाहित जातकों के लिए कोई खास व्यक्ति आपके दिल के करीब आ सकता है. विवाहित लोग अपने साथी के साथ विश्वास और अपनापन महसूस करेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. आर्थिक स्थिरता रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। सप्ताह के मध्य में साथी के साथ खुलापन और समय बिताने के मौके मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और पानी का ध्यान रखें. सप्ताह के अंत में प्रेम और रिश्तों में संतोष और अपनापन अनुभव होंगे.

शुभ नंबर: 12

शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.