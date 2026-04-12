Weekly Horoscope 13 to 19 April 2026: 13 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में नई ऊर्जा, अवसर और चुनौतियों दोनों लेकर आएगा. करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, आर्थिक स्थिति और परिवार सभी क्षेत्रों में इस हफ्ते संतुलन और समझदारी की जरूरत होगी. कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह बड़े बदलाव और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत लेकर आएगा, तो कुछ राशियों के लिए यह समय पुरानी समस्याओं का समाधान और मानसिक शांति देने वाला रहेगा.

इस हफ्ते आपके निर्णय, मेहनत और सोच की कुंजी सफलता तय करेगी. यात्रा, निवेश और रचनात्मक प्रयासों में ध्यान और समझदारी से लाभ मिलेगा. साथ ही, परिवार और साथी के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यही सप्ताह के बड़े फैसलों को आसान बनाएगा.

हर राशि के लिए यह सप्ताह अनोखे अनुभव, सकारात्मक बदलाव और नए अवसर से भरा रहेगा. चाहे आप करियर में नई जिम्मेदारी ले रहे हों, आर्थिक मामलों में सोच-समझ कर कदम उठा रहे हों, या अपने संबंधों को मजबूत करने की योजना बना रहे हों, यह सप्ताह आपको संतुलन और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेगा.

जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह आपके लिए कौन से सकारात्मक अवसर, नए अनुभव और लाभकारी उपाय आने वाले हैं और किस दिशा में आपके लिए शुभ रंग, शुभ नंबर और विशेष उपाय मददगार साबित होंगे.

मेष राशि (Aries Weekly Rashifal)

इस सप्ताह मेष राशि वाले को सचेत रहने की जरुरत है. राशि के स्वामी मंगल द्वादश भाव में शनि सूर्य और बुध के साथ बैठे है, परिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा, लेकिन ज्यादा अपेक्षा परिवार से नहीं रखें. आपकी समझदारी से परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल अच्छी बनेगी. लेकिन आपको परिवार के प्रति जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी. आय के स्त्रोत मजबूत होगा. व्यापार धीमी गति से चलेगा करियर में ध्यान रखे. परेशानी बढ़ सकती है.

14 अप्रैल को सूर्य पहले भाव में गोचर करेगे व्यापार में अच्छा लाभ होगा. कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेगे. नए नौकरी की तलाश कर रहे है सफलता मिलेगी.सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ जाएगी. सप्ताह के अंत में लम्बी यात्रा बनेगी, शुक्र और सूर्य की युति प्रेम सम्बन्ध को मजबूत प्रदान करेगा. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे रोमांस में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान रखे तले भुने भोजन से परहेज करे.

शुभ रंग: लाल

शुभ नंबर: 08

शुभ दिन : रविवार, बुधवार, शुक्रवार

उपाय: सोमवार को हनुमान जी को लाल फल का भोग लगाएं और लाल वस्त्र धारण करें.

वृषभ राशि (Taurus Weekly Rashifal)

वृषभ राशि वाले के लिए यह सप्ताह ग्रहों की चाल तथा इनके गोचर आपके दैनिक जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे. चंद्रमा आपके राशि में तीन बार परिवर्तन करेंगे. कार्य में उन्नति होगी तथा उर्जा में वृद्धि होगी. मानसिक स्थति मजबूत बनेगी, अधूरे परियोजना पर कार्य करने को मिलेगा. साथ ही नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थति मिला जुला रहेगा, एकादश भाव में शनि, बुध और मंगल की युति खर्च में वृद्धि होगी. हालांकि पुराने निवेश से धन का लाभ होगा. इस सप्ताह मेहनत करनी पड़ेगी परिणाम संतोषजनक रहेगा. सहपाठी के साथ अच्छी तालमेल बनेगी.

14 अप्रैल को सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे शुक्रादित्य योग बनेगा. विदेश जाने का प्लान किए है उन्हें सफलता मिलेगी, करियर में उन्नति होगी और भाग्य साथ देगा. व्यापार में निवेश करने से पहले अच्छे से विचार करे. रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध को लेकर चिंतित रहेगे शुक्र द्वादश भाव में है तथा बुध अच्छे स्थिति में नहीं है पार्टनर से संवाद करते समय सावधानी रखे. सिंगल है तो लव लाइफ में किसी तरह का जल्दबाजी नहीं करें.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ नंबर: 7

शुभ दिन: रविवार मंगलवार गुरुवार

उपाय: मंगलवार को तुलसी के पौधे के पास पानी डालें.

मिथुन राशि (Gemini Weekly Rashifal)

मिथुन राशि वाले को सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे. पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा. भाई बहन से सहयोग मिलेगा. राशि के पहले भाव में गुरु है जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करें, सफलता मिलेगी. व्यापार में उन्नति होगी लेकिन नया निवेश करने से पहले परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लें. नौकरी करने वाले किसी नए परियोजना पर कार्य करने को मिलेगा. आर्थिक स्थति मजबूत बनेगी लेकिन खर्च सोच समझ कर करे.

14 अप्रैल को सूर्य आपके राशि की एकादश भाव में गोचर कर शुक्रादित्य योग बनाएंगे. धन की अच्छी लाभ होगी, व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा. उधारी पैसा वापस मिलेगा. दशम भाव में शनि, मंगल और बुध रहेंगे. परिवार के प्रति सहानुभूति रखें, धार्मिक कार्य में रूचि बढेगी. सप्ताह के अंत से आर्थिक स्थति मजबूत बनेगा, लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे लेकिन पारिवारिक बोझ के कारण पत्नी समय नहीं देगी. स्वस्थ्य को लेकर परेशान रह सकते है,सर्दी खासी तथा मौसम में बदलाव होने से स्वस्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ नंबर: 2

शुभ दिन : सोमवार मंगलवार,बुधवार,गुरुवार

उपाय: बुधवार को घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं.

कर्क राशि (Cancer Weekly Rashifal)

कर्क राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि में तीन बार गोचर करेंगे. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, लेकिन पारिवारिक खर्च पर ध्यान देना पड़ेगा. भाई बहन से सहयोग में कमी होगी लेकिन संतान की उन्नति होगा. नवम भाव में शनि, बुध, सूर्य तथा मंगल की युति कार्यक्षेत्र में उन्नति कराएगी. नई-नई जिम्मेदारी मिल सकती है. साथ ही कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास से सफलता मिलेगी. सप्ताह के तीसरे दिन के बाद अच्छी सफलता मिलेगी.

14 अप्रैल को सूर्य आपके राशि के दशम भाव में गोचर करेगे सूर्य और शुक्र की युति होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा, अधिकारी के साथ अच्छी तालमेल देखने को मिलेगी. सरकारी कार्य में रुकावट बन रही थी वह पूरा होगा. कोर्ट कचहरी के कार्य में सफलता मिलेगी, नए नौकरी की प्लान किए हैं उसमें सफलता मिलेगा. हालांकि आर्थिक दृष्टि से यह समय सोच विचार कर खर्च करने का है. प्रेम संबंध मजबूत बनेगा और स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा .

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

शुभ नंबर: 3

उपाय: शुक्रवार को गाय को हरा चारा दें और घर में दीपक जलाएं.

सिंह राशि (Leo Weekly Rashifal)

सिंह राशि वाले के लिए यह सप्ताह ग्रहों की स्थति अनुकूल है. चंद्रमा गोचर का प्रभाव सप्ताह के शुरुआत में परेशानी दे सकता है. चंद्रमा सातवें भाव में रहेंगे. परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनेगी. परिवार में छोटे-बड़े का ध्यान रखें. संवाद करते समय सावधानी रखें. 14 अप्रैल को सूर्य आपके राशि की नवम भाव में गोचर करेंगे जिसके बाद भाग्य साथ देगा. कार्य में उन्नति करेंगे और अधूरा कार्य पुनः आरम्भ होगा, नए परियोजना पर कार्य करने को मिल सकता है. करियर में उन्नति होगा, कार्य करने के तौर तरीके में बदलाव दिखाई देगा.

शनि, मंगल और बुध की युति आठवें भाव में है, जिससे संचार कौशल बेहतर होगा, लेकिन निर्णय लेने के पहले सोच-विचार करना चाहिए. जल्दबाजी में निर्णय लेना परेशानी दे सकता है. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा की वृद्दि होगी. सरकारी नौकरी की प्लान किए है तो सफलता मिलेगा. व्यापार मिला जुला रहेगा, नए निवेश का प्लान नहीं करें फिलहाल जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करें. प्रेम सम्बन्ध में प्रसन्न रहेगे. पार्टनर से किसी तरह का विवाद बन गया था पुनः एक बार आपके पास आएगी. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान रखे नींद भरपूर लें.

शुभ रंग: पीला

शुभ नंबर: 5

शुभ दिन: मंगलवार ,बुधवार ,शुक्रवार

उपाय: रविवार को सूरज को अर्घ्य दें और मंदिर में दीपक जलाएं.

कन्या राशि (Virgo Weekly Rashifal)

कन्या राशि वाले के लिए यह सप्ताह ग्रहों के चाल कुछ मामले में अच्छा लाभ देने वाला है.चंद्रमा आपकी राशि में छठे, सातवे तथा अंतिम दिन अष्टम भाव में गोचर करेंगे. चंद्रमा का प्रभाव शुरुआत के दिनों में अच्छा लाभ देगा. परिवार के सभी सदस्य मिलजुलकर रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेगे. पुरानी विवाद दूर होगा,समाज में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी. 14 अप्रैल को सूर्य आपकी राशि की अष्टम भाव में गोचर करेंगे जो आर्थिक स्थति के लिए अनुकूल नहीं है. खर्च में वृद्धि होगी, शनि, मंगल बुध की युति सातवें भाव में होगा. कार्य के परिणाम आने में देर लगेगी, नए कार्य आरम्भ करने से पहले विचार करें, आर्थिक स्थति मजबूत नहीं रहेगी, खर्च करने से पहले अपनी पॉकेट का ध्यान रखें.

व्यापार मिला जुल रहेगा. नए व्यापार का प्लान कर रहे हैं तो इंतजार करे. शिक्षा में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो इस माह इंतजार करना पड़ सकता है. प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रहेगे. पार्टनर से सहयोग नहीं मिलेगा लेकिन रोमांस में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा. सातवें भाव में मंगल शनि तथा बुध की युति छोटी -छोटी बात पर विवाद बनेगा.

शुभ रंग: नीला

शुभ नंबर: 2

शुभ दिन: सोमवार ,गुरुवार ,शुक्रवार

उपाय: गुरुवार को तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें.

तुला राशि (Libra Weekly Rashifal)

तुला राशि वाले को इस सप्ताह कुछ मामले में आप का हौसला बुलन्द रहेगा. मनमानी कार्य नहीं करें. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि की पंचम. छठे तथा सातवे भाव में संचरण करेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी तालमेल देखने को मिलेगी. परिवार से सहयोग मिलेगा, व्यापार मिला जुला रहेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा. शनि, मंगल बुध और सूर्य सप्ताह के मध्य तक छठे भाव में रहेंगे. नए नए कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन कार्य का बोझ ज्यादा रहेगा.

14 अप्रैल को सूर्य सातवे भाव में गोचर करेगे व्यापार धीरे धीरे अच्छे स्थति में बनेगा. लेकिन निवेश करने से पहले सोच-विचार करें. जल्दबाजी का निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है. नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा. सहकर्मी सहयोग करेंगे. आर्थिक स्थति धीरे धीरे सुधार होगा. शुक्रादित्य योग से समाज में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा. सप्ताह के अंत में विधार्थियों को कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी. प्रेम सम्बन्ध में प्रसन्न रहेंगे, वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान रखे ,सप्ताह के अंत में मौसमी बिमारी से परेशान रहेगे .

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ नंबर: 9

शुभ दिन:सोमवार ,मंगलवार ,शुक्रवार

उपाय: शनिवार को घर में बैंगनी रंग का दीपक जलाएं और घर को सजाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Weekly Rashifal)

वृश्चिक राशि वाले को इस सप्ताह परिवारिक तथा करियर में संतुलन रहना पड़ेगा. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि में तीन बार परिवर्तन करेंगे. साथ ही राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठे है.परिवार में बेवजह के विवाद बनेगा. परिवार में जरूरत के वस्तु की खरीदारी करें. साथ ही सदस्यों को सहयोग करें. परिवार में शांति बनेगी. गर्भवती महिला विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे. कार्य में आपकी मेहनत आपका परिचय बनेगा. 14 अप्रैल को सूर्य आपके राशि की छठे में संचरण करेंगे जो करियर के लिए अनुकूल रहेगा. नई नौकरी की प्लान है तो सफलता मिलेगी. विधार्थी अच्छी स्थति में रहेंगे.

साथ ही शिक्षा में उन्नति करेंगे. सप्ताह के अंत में यात्रा का योग बन रहा है. समाजिक प्रभाव मजबूत बनेगा. अनुभवी लोगों से मिलना-जुलना होगा. प्रेम सम्बन्ध को लेकर इस सप्ताह चिंतित रहेंगे. पार्टनर आपको समय नहीं देंगे. शनि, मंगल, बुध पंचम भाव है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बात पर विवाद बनेगा. वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा और पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे.

शुभ रंग: संतरी

शुभ नंबर: 3

शुभ दिन: सोमवार ,मंगलवार ,शुक्रवार

उपाय: शनिवार को घर में बैंगनी रंग का दीपक जलाएं और घर को सजाएं.

धनु राशि (Sagittarius Weekly Rashifal)

धनु राशि वाले के सितारे इस सप्ताह साथ देंगे और सफलता मिलेगी. चंद्रमा पूरे सप्ताह आपकी राशि की चौथे पंचम तथा छठे भाव में संचरण करेंगे, मन उत्साहित रहेगा, कार्य में ध्यान दें. उर्जा और उत्साह में वृद्दि होगी, कार्यक्षेत्र में नए-नए अवसर प्राप्त होंगे, सप्ताह के शुरुआत में परिवार में जरुरत के वस्तु की खरीदारी होगी. हालांकि शनि, मंगल, बुध, सूर्य की युति चौथे भाव में है जो परिवार में संतुलन बनाकर रखेगी. आपसी विवाद से दूर रहे, भाई-बहन से सहयोग मिलेगा. व्यापार के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा. करियर में आपका अनुभव आपको उन्नति करने में सहयोग देगा. करियर में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें.

14 अप्रैल को सूर्य आपकी राशि की पंचम भाव में संचरण करेंगे. सूर्य और शुक्र की युति होगी. शिक्षा में उन्नति करेंगे. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी. सूर्य आपके बौद्धिक क्षमता को मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत बनाएंगे. प्रेम सम्बन्ध मिला जुला रहेगा, पार्टनर के साथ बेवजह के बात से दूर रहें,रोमांटिक बाते आपके लव लाइफ को मजबूती देंगे. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को सहयोग करेंगे स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, हालांकि व्यायाम करे स्वस्थ्य ठीक रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी लाल

शुभ नंबर: 8

शुभ दिन: रविवार ,मंगलवार ,शुक्रवार

उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं.

मकर राशि (Capricorn Weekly Rashifal)

मकर राशि वाले को इस सप्ताह धैर्य और साहस के साथ योजना बनानी होगी. सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा धन भाव में गोचर करेंगे तथा बाद में तीसरे तथा चौथे भाव में संचरण करेगे.परिवार में समाजस्य बनेगा, लेकिन आपका धैर्य और साहस से परिवार में एकाग्रता बनेगी. परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझने से परिवार में आने वाली बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे. व्यापार में उतार चढ़ाव होगा. इस हफ्ते नए निवेश करने से पहले सोच विचार करें. शनि, मंगल, बुध तथा सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे. बाजार में कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा. पैसे के लेन-देन में जल्दबाजी नहीं करे.

14 अप्रैल को सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे. पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, मकान से सम्बंधित कार्य शुरू करने की योजना बनेगी,वाहन खरीदारी का प्लान बन सकता है,साथ ही नौकरी पेशा करने वाले के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी से सहयोग मिलेगा. सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. शिक्षा में उन्नति करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से मेहनत करें. लव लाइफ में उत्साहित रहेगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखे.

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ नंबर: 1

शुभ दिन: रविवार मंगलवार गुरुवार ,शनिवार

उपाय: शनिवार को गरीबों को भोजन दें.

कुंभ राशि (Aquarius Weekly Rashifal)

कुंभ राशि वाले को यह हफ्ता मेहनत का है. कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करें. इस सप्ताह आपके राशि के पहले, दूसरे और तीसरे भाव से संचरण करेंगे. अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके राशि पर बना हुआ है. सप्ताह में शुरुआत मिला जुला रहेगा, लेकिन जैसे दिन आगे बढेगा पारिवारिक जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी. परिवार के सदस्यों के साथ छोटी-छोटी बात पर विवाद बनेगा. विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करें. 14 अप्रैल को सूर्य आपके राशि की तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इसका प्रभाव परिवारिक रिश्ते पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा. व्यापार में उन्नति करेगे. विशेषकर टेलिकॉम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रोनिक से सम्बंधित व्यापार में सफलता मिलेगी और अन्य क्षेत्रो में व्यापार कर रहे है तो जा सावधानी रखे.

करियर मिलाजुला रहेगा, किसी तरह कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बनेगा है, लेकिन आपको कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना पड़ेगा. प्रेम संबंध में कोई खास उर्जा नहीं बनेगी. पार्टनर की बात को ध्यान में रखें. मीठी मीठी बाते करें. सप्ताह के मध्य में बाहर खाने का प्लान करें, रिश्ता मजबूत बनेगा. स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. सांस सम्बंधित परेशानी बनेगी.

शुभ रंग: तांबे रंग

शुभ नंबर: 8

शुभ दिन: मंगलवार ,गुरुवार, शुक्रवार

उपाय: बुधवार को घर में तांबे का छोटा दीपक जलाएं.

मीन राशि (Pisces Weekly Rashifal)

मीन राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा का प्रभाव शुरुआती दिनों में कोई लाभ नहीं देगा. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढेगा चंद्रमा का प्रभाव सकारात्मक बनेगा.परिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें. परिवार के सदस्यों को जरूरत की वस्तु पर ध्यान रखे. सामाजिक जीवन पर खास असर पड़ेगा. शनि, मंगल, बुध और सूर्य की युति आपके राशि की पहला भाव में बना हुआ है. कार्यक्षेत्र में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आर्थिक स्थति कमजोर रहेगी. 14 अप्रैल को सूर्य आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे. शुक्रदित्य योग बनने से धन का लाभ धीरे-धीरे शुरू होगा.

नौकरी पेशा वालों को थोड़ी राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में ध्यान रखें. व्यापार में कोई खास लाभ नहीं होगा. बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए नए निवेश का प्लान नहीं करे. आर्थिक नुकसान हो सकता है.डिजिटल व्यापार में लाभ होगा. विधार्थियों को पढाई में ध्यान रखना पड़ेगा, साथ कुछ नया सीखने का प्रयत्न करें. प्रेम संबंध को लेकर मायूस रहेंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य से लव लाइफ में प्रसन्न रहेगे. वैवाहिक जीवन में तनाव बनेगा एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे.

शुभ रंग: समुद्री नीला

शुभ नंबर: 4

शुभ दिन: रविवार सोमवार शुक्रवार शनिवार

उपाय: शुक्रवार को मंदिर में फूल अर्पित करें.

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