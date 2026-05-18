Middle East में बढ़ता तनाव अब केवल युद्ध की खबर नहीं रह गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर लगातार आक्रामक चेतावनियां, Strait of Hormuz के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां और तेल बाजार में अस्थिरता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. Reuters की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान से जुड़े तनाव की वजह से global oil market और shipping routes पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में इसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल, महंगाई, सोना और शेयर बाजार पर भी दिखाई देगा?

मैदिनी ज्योतिष और वर्तमान ग्रह स्थिति को देखें तो 18 मई से 10 जून 2026 तक का समय बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. आज की प्रश्न कुंडली की मानें तो यह phase केवल युद्ध का नहीं, बल्कि War Economy का संकेत दे रहा है, जहां युद्ध का असर आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है.

आखिर Middle East में अभी क्या हो रहा है?

अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ हफ्तों से तनाव लगातार बढ़ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिए, जबकि ईरान Strait of Hormuz और regional military pressure के जरिए जवाबी रणनीति बनाता दिखाई दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में भी shipping routes, oil supply और regional escalation को लेकर चिंता जताई गई है.

इजराइल की military preparedness और अमेरिका की aggressive posture ने पूरे Middle East को high alert zone में ला दिया है. यही वजह है कि दुनिया भर के investors, governments और energy markets आने वाले कुछ हफ्तों को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं.





मैदिनी ज्योतिष क्या कहता है?

मैदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) देशों, युद्ध, सत्ता परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है. वराहमिहिर की बृहत संहिता और भृगु संहिता जैसे ग्रंथों में युद्ध, अकाल, राजकीय संकट और आर्थिक अस्थिरता के योगों का विस्तार से उल्लेख मिलता है.

बृहत संहिता में उल्लेख है कि जब:

मंगल उग्र हो,

राहु भ्रम और भय बढ़ाए,

शनि लंबे तनाव का संकेत दे,

तो दुनिया में युद्ध, आर्थिक दबाव और जनता में भय की स्थिति बन सकती है. वर्तमान ग्रह स्थिति में मंगल अत्यंत सक्रिय है. राहु uncertainty बढ़ा रहा है और शनि लंबे geopolitical तनाव का संकेत दे रहा है और जल तत्व सक्रिय होने से समुद्री routes और oil supply पर असर की आशंका बढ़ रही है.

18 मई से 10 जून का समय इतना संवेदनशील क्यों?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह समय high volatility phase माना जा रहा है. 18 मई-28 मई 2026 के दौरान

military statements

missile/drone headlines

oil market volatility

और diplomatic pressure

तेजी से बढ़ सकता है.

29 मई – 3 जून 2026

यह phase confusion और uncertainty का माना जा रहा है. अचानक कोई बड़ा बयान, backchannel diplomacy या market panic देखने को मिल सकता है.

4 जून – 10 जून 2026

इस दौरान तनाव धीरे-धीरे negotiation pressure की ओर बढ़ सकता है. हालांकि पूरी शांति के संकेत अभी कमजोर माने जा रहे हैं.

तेल की कीमतों पर क्यों बढ़ी चिंता?

Strait of Hormuz दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण oil route माना जाता है. दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. अगर यहां तनाव बढ़ता है, तो crude oil prices में अचानक तेजी आ सकती है.कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी oil market volatility और shipping concerns को लेकर चेतावनी दी गई है.

अगर तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल-डीजल, transport cost, LPG, और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर असर दिखाई दे सकता है. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वालों को इस दौरान विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है?

यह पूरा संकट केवल देशों तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई दे सकता है. इसका संभावित असर पेट्रोल और डीजल कीमतों पर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है. हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, खाने-पीने और transport की लागत बढ़ सकती है. stock market में volatility बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है. अगर तनाव लंबा खिंचता है, तो inflation बढ़ने की आशंका भी मजबूत हो सकती है.

सोना और शेयर बाजार में क्या हो सकता है?

जब दुनिया में geopolitical tension बढ़ता है, तो निवेशक Gold की ओर भागते हैं. यही कारण है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं stock market में sudden ups and downs, panic selling, और global investor nervousness बढ़ सकती है. हालांकि defense sector, energy companies, और cyber security से जुड़े sectors को फायदा मिल सकता है.

क्या World War जैसा खतरा है?

मैदिनी ज्योतिष फिलहाल सीधे World War का संकेत नहीं देता, लेकिन regional conflict और economic warfare के बढ़ने के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं. सबसे बड़ा खतरा किसी गलत फैसले, अचानक military escalation या oil routes पर बड़े disruption का माना जा रहा है.

मैदिनी ज्योतिष के अनुसार 18 मई से 10 जून 2026 तक का समय दुनिया के लिए बेहद संवेदनशील दिखाई दे रहा है. अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव केवल युद्ध की खबरें नहीं देगा, बल्कि तेल, सोना, shipping, stock market और आम आदमी की जेब तक असर डाल सकता है.

सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया खत्म होने का नहीं, बल्कि लंबे आर्थिक दबाव, महंगाई और global instability का है. आने वाले 30-40 दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजारों की दिशा तय कर सकते हैं.

शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है, जो कि टॉप लीडरशिप, शासन-सत्ता और प्रशासनिक गतिविधियों को दर्शाती है यहां पर शनि यानी जनता के कारक का गोचर शासकीय फैसलों से कभी कभी आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है. जनता के धैर्य की परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है.

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