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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोईरान-अमेरिका तनाव से क्या महंगा होगा पेट्रोल और सोना? 18 मई से 10 जून तक क्यों बढ़ी दुनिया की चिंता, मैदिनी ज्योतिष ने दिए बड़े संकेत

ईरान-अमेरिका तनाव से क्या महंगा होगा पेट्रोल और सोना? 18 मई से 10 जून तक क्यों बढ़ी दुनिया की चिंता, मैदिनी ज्योतिष ने दिए बड़े संकेत

America-Iran tension, Middle East crisis और मैदिनी ज्योतिष के संकेत बता रहे हैं कि 18 मई से 10 जून 2026 तक तेल, सोना, शेयर बाजार और global economy में बड़ी हलचल संभव है. जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 May 2026 03:24 PM (IST)
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Middle East में बढ़ता तनाव अब केवल युद्ध की खबर नहीं रह गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर लगातार आक्रामक चेतावनियां, Strait of Hormuz के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां और तेल बाजार में अस्थिरता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. Reuters की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान से जुड़े तनाव की वजह से global oil market और shipping routes पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में इसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल, महंगाई, सोना और शेयर बाजार पर भी दिखाई देगा?

मैदिनी ज्योतिष और वर्तमान ग्रह स्थिति को देखें तो 18 मई से 10 जून 2026 तक का समय बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. आज की प्रश्न कुंडली की मानें तो यह phase केवल युद्ध का नहीं, बल्कि War Economy का संकेत दे रहा है, जहां युद्ध का असर आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है.

आखिर Middle East में अभी क्या हो रहा है?

अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ हफ्तों से तनाव लगातार बढ़ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिए, जबकि ईरान Strait of Hormuz और regional military pressure के जरिए जवाबी रणनीति बनाता दिखाई दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में भी shipping routes, oil supply और regional escalation को लेकर चिंता जताई गई है.

इजराइल की military preparedness और अमेरिका की aggressive posture ने पूरे Middle East को high alert zone में ला दिया है. यही वजह है कि दुनिया भर के investors, governments और energy markets आने वाले कुछ हफ्तों को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं.


ईरान-अमेरिका तनाव से क्या महंगा होगा पेट्रोल और सोना? 18 मई से 10 जून तक क्यों बढ़ी दुनिया की चिंता, मैदिनी ज्योतिष ने दिए बड़े संकेत

मैदिनी ज्योतिष क्या कहता है?

मैदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) देशों, युद्ध, सत्ता परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है. वराहमिहिर की बृहत संहिता और भृगु संहिता जैसे ग्रंथों में युद्ध, अकाल, राजकीय संकट और आर्थिक अस्थिरता के योगों का विस्तार से उल्लेख मिलता है.

बृहत संहिता में उल्लेख है कि जब:

  • मंगल उग्र हो,
  • राहु भ्रम और भय बढ़ाए,
  • शनि लंबे तनाव का संकेत दे,

तो दुनिया में युद्ध, आर्थिक दबाव और जनता में भय की स्थिति बन सकती है. वर्तमान ग्रह स्थिति में मंगल अत्यंत सक्रिय है. राहु uncertainty बढ़ा रहा है और शनि लंबे geopolitical तनाव का संकेत दे रहा है और जल तत्व सक्रिय होने से समुद्री routes और oil supply पर असर की आशंका बढ़ रही है.

18 मई से 10 जून का समय इतना संवेदनशील क्यों?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह समय high volatility phase माना जा रहा है. 18 मई-28 मई 2026 के दौरान

  • military statements
  • missile/drone headlines
  • oil market volatility
  • और diplomatic pressure

तेजी से बढ़ सकता है.

29 मई – 3 जून 2026

यह phase confusion और uncertainty का माना जा रहा है. अचानक कोई बड़ा बयान, backchannel diplomacy या market panic देखने को मिल सकता है.

4 जून – 10 जून 2026

इस दौरान तनाव धीरे-धीरे negotiation pressure की ओर बढ़ सकता है. हालांकि पूरी शांति के संकेत अभी कमजोर माने जा रहे हैं.

तेल की कीमतों पर क्यों बढ़ी चिंता?

Strait of Hormuz दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण oil route माना जाता है. दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. अगर यहां तनाव बढ़ता है, तो crude oil prices में अचानक तेजी आ सकती है.कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी oil market volatility और shipping concerns को लेकर चेतावनी दी गई है.

अगर तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल-डीजल, transport cost, LPG, और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर असर दिखाई दे सकता है. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वालों को इस दौरान विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है?

यह पूरा संकट केवल देशों तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई दे सकता है. इसका संभावित असर पेट्रोल और डीजल कीमतों पर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है. हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, खाने-पीने और transport की लागत बढ़ सकती है. stock market में volatility बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है. अगर तनाव लंबा खिंचता है, तो inflation बढ़ने की आशंका भी मजबूत हो सकती है.

सोना और शेयर बाजार में क्या हो सकता है?

जब दुनिया में geopolitical tension बढ़ता है, तो निवेशक Gold की ओर भागते हैं. यही कारण है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं stock market में sudden ups and downs, panic selling, और global investor nervousness बढ़ सकती है. हालांकि defense sector, energy companies, और cyber security से जुड़े sectors को फायदा मिल सकता है.

क्या World War जैसा खतरा है?

मैदिनी ज्योतिष फिलहाल सीधे World War का संकेत नहीं देता, लेकिन regional conflict और economic warfare के बढ़ने के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं. सबसे बड़ा खतरा किसी गलत फैसले, अचानक military escalation या oil routes पर बड़े disruption का माना जा रहा है.

मैदिनी ज्योतिष के अनुसार 18 मई से 10 जून 2026 तक का समय दुनिया के लिए बेहद संवेदनशील दिखाई दे रहा है. अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव केवल युद्ध की खबरें नहीं देगा, बल्कि तेल, सोना, shipping, stock market और आम आदमी की जेब तक असर डाल सकता है.

सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया खत्म होने का नहीं, बल्कि लंबे आर्थिक दबाव, महंगाई और global instability का है. आने वाले 30-40 दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजारों की दिशा तय कर सकते हैं.

शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है, जो कि टॉप लीडरशिप, शासन-सत्ता और प्रशासनिक गतिविधियों को दर्शाती है यहां पर शनि यानी जनता के कारक का गोचर शासकीय फैसलों से कभी कभी आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है. जनता के धैर्य की परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है.

यह भी पढ़ें- Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर करें ये हनुमान साधना, शनि दोष और मानसिक तनाव से मिलती है राहत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 18 May 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Astrology Prediction 2026 Strait Of Hormuz US Iran War News
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