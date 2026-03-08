एक्सप्लोरर
Vrishchik Weekly Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वाले विरोधी से रहें सतर्क, धैर्य और समझदारी से मिलेगी सफलता
Vrishchik Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: वृश्चिक राशि के लिए 8-14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- वीक स्टार्टिंग ज्ञात-अज्ञात शत्रुओं और विरोधियों से सतर्क रहने की बहुत जरूरत रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करते समय खूब सावधानी बरतें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.
- ऑफिस में अपनी प्लानिंग को पूरा होने से पहले उसका खुलासा किसी भी रूप में न करें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़चन पैदा करने का काम कर सकते हैं. कार्यस्थल पर अपनी रणनीति को गोपनीय रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि सौभाग्य का कम साथ मिलने के कारण आपको कामकाज में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप धीरे-धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं.
- बिज़नेस में आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण आपको अपनी योजनाओं और रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है. इस दौरान आपको किसी के बहकावे या उकसावे में आकर किसी गलत निर्णय को लेने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
- मिड वीक मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाने से आप इस परेशानी को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं.
- कार्याओं में आने वाली आकस्मिक बाधाओं के कारण आपका मन खिन्न रहेगा. यदि आपको किसी भी कार्य में मनचाही सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है तो आपको सही समय के आने का इंतजार करना बेहतर रहेगा. धैर्य और संयम से काम लेने पर भविष्य में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं.
- प्रेम-प्रसंग की दृष्टि से आपको थोड़ा संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है. किसी के उकसावे में आकर कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको और आपके परिवार वालों की मान-प्रतिष्ठा पर आंच आए. समझदारी और संयम से रिश्तों को संभालना ही उचित रहेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
