Vrishchik Weekly Rashifal 2026: 1-7 मार्च तक वृश्चिक राशि की लाइफ में रहेगी चुनौतियां, खर्च पर रखें खास नजर

Vrishchik Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: वृश्चिक राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 08:53 AM (IST)
Vrishchik Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग ज्यादा शुभता और लाभ लिए रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में सकारात्मक परिणाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. इस दौरान आपको करियर-बिजनेस में मनचाही प्रगति होती हुई नजर आएगी. नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने अटके कार्य भी गति पकड़ेंगे. इस दौरान आप पाएंगे कि न सिर्फ आपके करियर और बिज़नेस से जुड़ी बल्कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल रही है. पारिवारिक माहौल में भी पहले से अधिक संतुलन देखने को मिलेगा.
  • फेस्टिवल सीजन पर एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है. लंबे समय से चला आ रहा मामला सुलझने से राहत की सांस लेंगे. आप पाएंगे कि आपको अपने परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिल रहा है, लेकिन मिड वीक कुछ कमी देखने को मिल सकती है. अचानक जिम्मेदारियां बढ़ने से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. वर्किंग वुमन को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं. ऐसे में समय प्रबंधन बेहद जरूरी रहेगा.
  • संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपको सता सकती है. तमाम तरह की कठिनाईयों के बीच आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. मौसमी बीमारी को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें. खानपान और दिनचर्या में लापरवाही न बरतें. वीकेंड कुछ बड़े एक्सपेंडिचर सडनली से आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है. खर्चों की पहले से योजना बनाना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंध का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. कामकाज की व्यस्तता के बीच आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कम समय निकाल पाएंगे, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Mar 2026 08:48 AM (IST)
