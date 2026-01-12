Vrishchik Weekly Love Horoscope 12 to 18 January 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से वृश्चिक राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

वृश्चिक राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Scorpio Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में गहराई, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव साफ तौर पर महसूस होगा. दिल से जुड़े रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने पार्टनर के और करीब महसूस करेंगे. अविवाहित जातकों के लिए कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है, जिससे दिल की धड़कनें तेज होंगी और प्रेम की शुरुआत के संकेत मिलेंगे.

जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच भावनाओं की गहराई और आपसी समझ और भी बढ़ेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में रोमांस और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा. साथ बिताए गए पल रिश्ते में नई गर्माहट भर देंगे.

इस दौरान अपने साथी के प्रति ईमानदार, संवेदनशील और खुले दिल से पेश आना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से रिश्ते में विश्वास और स्थिरता आएगी, जिससे प्रेम जीवन और भी मजबूत बन सकेगा.

वृश्चिक राशि का शुभ नंबर- 8, 17

8, 17 वृश्चिक राशि का शुभ रंग- बैंगनी

बैंगनी वृश्चिक राशि के लिए उपाय- प्रेम जीवन में सुख और सामंजस्य के लिए शनिवार को किसी धार्मिक स्थल पर दान करें.