Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि वाले करियर, निर्णय और प्रेम में रखें सावधानी
Vrishchik Weekly Horoscope 26 Jan to 1 Feb 2026: वृश्चिक राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक वीकली राशिफल.
Vrishchik Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा. निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और अपने कार्यों में सतर्क रहें. ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन एनिमी से सतर्क रहना आवश्यक है. धन के लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार और बुजुर्गों की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. प्रेम और आत्मीय संबंधों में संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी. वृश्चिक राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर- मिड वीक एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कुछ राहत मिलती नजर आ सकती हैं, लेकिन अभी समय पूरी तरह से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. आपको अपने सीनियर्स से बनाकर चलने तथा एनिमी से अलर्ट रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी. अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है. मिड वीक आप पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्यों में हाथ आजमाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभचिंतक की सलाह जरूर लें.
धन- वीक स्टार्टिंग पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा. चूंकि स्थिति उतार-चढ़ाव लिए रहने वाली है. ऐसे में आपको कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना होगा. आपको धन का लेन-देन सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
परिवार और सेहत- घर के किसी बड़े-बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी. पारिवारिक दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.
प्रेम- आत्मीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको बात-व्यवहार करते समय सावधानी बरतें. लव लाइफ में गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL