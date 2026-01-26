हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि वाले करियर, निर्णय और प्रेम में रखें सावधानी

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि वाले करियर, निर्णय और प्रेम में रखें सावधानी

Vrishchik Weekly Horoscope 26 Jan to 1 Feb 2026: वृश्चिक राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक वीकली राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Vrishchik Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा. निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और अपने कार्यों में सतर्क रहें. ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन एनिमी से सतर्क रहना आवश्यक है. धन के लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार और बुजुर्गों की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. प्रेम और आत्मीय संबंधों में संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी. वृश्चिक राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर- मिड वीक एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कुछ राहत मिलती नजर आ सकती हैं, लेकिन अभी समय पूरी तरह से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. आपको अपने सीनियर्स से बनाकर चलने तथा एनिमी से अलर्ट रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी. अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है. मिड वीक आप पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्यों में हाथ आजमाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभचिंतक की सलाह जरूर लें.

धन- वीक स्टार्टिंग पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा. चूंकि स्थिति उतार-चढ़ाव लिए रहने वाली है. ऐसे में आपको कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना होगा. आपको धन का लेन-देन सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

परिवार और सेहत- घर के किसी बड़े-बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी. पारिवारिक दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.

प्रेम- आत्मीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको बात-व्यवहार करते समय सावधानी बरतें. लव लाइफ में गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
