Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के अचानक बढ़ेंगे खर्च, बिगड़ सकता है बजट
Vrishchik Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वृश्चिक राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक वीकली राशिफल.
Vrishchik Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग मिलाजुला साबित होगा. बनते कामों में बाधा आने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा. अपना काम किसी के भरोसे न छोड़ें और न ही अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले किसी को बताएं. वर्कप्लेस पर खूब सावधान रहें क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.
- घर-परिवार से के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा. आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी.
- मौसमी बीमारी को लेकर खूब सतर्क रहें. मिड वीक सडनली से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है.
- इस दौरान आपको अपने करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड कोई डिसिशन जल्दबाजी या भावना में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है.
- बिजनेसमैन को बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम मुश्किलें आ सकती हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को मनचाहे परिणाम पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी.
- मिड वीक भाई-बहन से लेकर किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है.
- वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझने का प्रयास करें.
- कठिन समय में आपका लाइफ पार्टनर परछाईं की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
