हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के अचानक बढ़ेंगे खर्च, बिगड़ सकता है बजट

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के अचानक बढ़ेंगे खर्च, बिगड़ सकता है बजट

Vrishchik Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वृश्चिक राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक वीकली राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग मिलाजुला साबित होगा. बनते कामों में बाधा आने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा. अपना काम किसी के भरोसे न छोड़ें और न ही अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले किसी को बताएं. वर्कप्लेस पर खूब सावधान रहें क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

  • घर-परिवार से के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा. आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी.
  • मौसमी बीमारी को लेकर खूब सतर्क रहें. मिड वीक सडनली से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है.
  • इस दौरान आपको अपने करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड कोई डिसिशन जल्दबाजी या भावना में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है.
  • बिजनेसमैन को बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम मुश्किलें आ सकती हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को मनचाहे परिणाम पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी.
  • मिड वीक भाई-बहन से लेकर किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है.
  • वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझने का प्रयास करें.
  • कठिन समय में आपका लाइफ पार्टनर परछाईं की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

 

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Scorpio Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
Embed widget