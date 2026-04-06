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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: अचानक धनलाभ से बनेगी बात, वश्चिक राशि को मिलेंगे करियर में नए मौके

Vrishchik Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: अचानक धनलाभ से बनेगी बात, वश्चिक राशि को मिलेंगे करियर में नए मौके

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 01:26 PM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

  • वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल माह का पहले सप्ताह मिलाजुला रहेगा. इस सप्ताह कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कई मामलों में आपको राहत भी मिल सकती है. परिस्थितियां कभी आपके पक्ष में तो कभी थोड़ी विपरीत दिखाई दे सकती हैं, इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी रहेगा. यदि आप संयम और सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे तो सप्ताह के अंत तक स्थिति बेहतर होती नजर आएगी.
  • सप्ताह की शुरुआत में किसी खास काम को पूरा करने में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अचानक किसी जरूरी खर्च के सामने आने से आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है. ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. सप्ताह के दूसरे भाग तक अचानक कहीं से धन मिलने से आपकी यह समस्या आसानी से हल हो जाएगी. यह धन किसी पुराने लेन-देन, उधार या पहले किए गए निवेश के रूप में मिल सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी.
  • हालांकि इस सप्ताह आपको अपना पैसा बहुत सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत होगी. अनावश्यक खर्च करने से बचें और अपनी आर्थिक योजना को संतुलित बनाए रखें. यदि आप इस समय वित्तीय मामलों में सावधानी बरतेंगे तो भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं. बेहतर होगा कि आप जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और फिजूलखर्ची से दूर रहें.
  • सप्ताह के मध्य में आपको कोर्ट-कचहरी या सरकार से जुड़े किसी मामले को लेकर काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. किसी कानूनी प्रक्रिया या प्रशासनिक कार्य के कारण आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है. हालांकि धैर्य बनाए रखने से अंततः आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. इस अवधि में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का बड़ा कारण बनेगी. यह मुलाकात आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है.
  • कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करना फायदेमंद रहेगा. यदि आप अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो कई मुश्किल काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करना भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा. यदि आप अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार विस्तार करने का प्रयास करें. बिना योजना के किया गया विस्तार आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है.
  • लव लाइफ में खट्टी-मीठी तकरार बनी रहेगी और आपको अपने लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद रिश्ते में प्रेम और अपनापन बना रहेगा. आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताकर अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपको मानसिक शांति देगा और आप दोनों के बीच आपसी तालमेल भी बेहतर बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: सेहत और काम दोनों बढ़ाएंगे टेंशन, तुला राशि वाले रहें सावधान!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Vrishchik Rashi Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026 Scorpio Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि के लिए 6 से 12 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा। कुछ चुनौतियों के साथ-साथ राहत भी मिलेगी। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर सप्ताह के अंत तक स्थिति बेहतर होगी।

इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक रूप से क्या उम्मीद करनी चाहिए?

सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के दूसरे भाग में अचानक धन लाभ से समस्या हल हो जाएगी। यह पुराने लेन-देन या निवेश से मिल सकता है।

क्या वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह किसी सरकारी या कानूनी मामले में भागदौड़ करनी पड़ सकती है?

हाँ, सप्ताह के मध्य में कोर्ट-कचहरी या सरकारी मामलों को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। धैर्य रखने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि वालों के करियर और लव लाइफ के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ होगा। लव लाइफ में छोटी-मोटी तकरार के बावजूद रिश्ते में प्रेम बना रहेगा।

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