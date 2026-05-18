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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Weekly Horoscope 18-24 May 2026: भावनाओं में लिया फैसला पड़ सकता है भारी, जानें पूरे सप्ताह का हाल

Vrishchik Weekly Horoscope 18-24 May 2026: भावनाओं में लिया फैसला पड़ सकता है भारी, जानें पूरे सप्ताह का हाल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May): वृश्चिक राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 18-24 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 May 2026 08:26 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरा रहने वाला है. इस दौरान आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत और प्रयास करने पड़ सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां कुछ हद तक आपके पक्ष में दिखाई देंगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे कुछ परेशानियां और रुकावटें सामने आ सकती हैं. बनते हुए कार्यों में अचानक बाधाएं आने से मन खिन्न और निराश रह सकता है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहद जरूरी होगा.

इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों को विशेष रूप से अपने स्वभाव और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिसका असर आपके निजी और पेशेवर दोनों जीवन पर पड़ सकता है. कई बार भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को शांत मन और सोच-समझकर ही लें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है. ऐसे में किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. ऑफिस की राजनीति या अनावश्यक बहस से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां नियंत्रण में आने लगेंगी.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन उसके अनुसार लाभ मिलने में समय लग सकता है. कारोबार में कुछ रुकावटें और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. इस दौरान बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें. धन के मामलों में सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अनियोजित खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं.

इस सप्ताह आपको ऋण और रोग दोनों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. फिजूलखर्ची से बचें और अपनी आय के अनुसार ही खर्च करें, अन्यथा उधार लेने जैसी स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. अधिक तनाव और भागदौड़ के कारण थकान, सिरदर्द या पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. इसलिए समय पर आराम करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें.

रिश्तों के मामले में भी यह सप्ताह आपको संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है. परिवार और करीबी लोगों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कुछ बातों में समझौता करना पड़ सकता है. यदि आप हर बात को अपनी इच्छा के अनुसार करवाने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है.

प्रेम संबंधों में भी धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. अपने लव पार्टनर पर भावनात्मक दबाव बनाने या जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखने से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं. साथी की भावनाओं को समझें और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखना होगा.

हालांकि सप्ताह चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन यदि आप धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी.

उपाय: मंगलवार के दिन श्रद्धा भाव से बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं तथा हनुमान जी की पूजा करें.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: तुला राशि का रहेगा दबाव! खर्च, तनाव और रिश्तों में बढ़ सकती है मुश्किल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 May 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal Vrishchik Weekly Horoscope 2026 Scorpio Rashifal 2026
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