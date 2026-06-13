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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: वृश्चिक राशि वाले बड़े बदलाव के लिए रहें तैयार, सक्सेस कर रहा इंतजार

Vrishchik Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: वृश्चिक राशि वाले बड़े बदलाव के लिए रहें तैयार, सक्सेस कर रहा इंतजार

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 14 to 20 June: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिवर्तन, नवाचार और नई संभावनाओं से भरपूर रहने वाला है. लंबे समय से जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे थे, उनमें अब सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस आपको नए अवसरों की ओर ले जाएंगे. यदि आप अपने लक्ष्यों पर पूरी निष्ठा के साथ ध्यान केंद्रित करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूम सकती है. हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लेना अधिक लाभकारी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में बड़े स्तर पर सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे, जिससे भविष्य में पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना भी बन सकती है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल है. नए संपर्क, नई योजनाएं और बाजार में बेहतर अवसर आर्थिक प्रगति का मार्ग खोल सकते हैं. हालांकि किसी भी साझेदारी या बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक होगा.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पहले किए गए निवेश लाभकारी साबित हो सकते हैं. यदि आप शेयर, संपत्ति या किसी दीर्घकालिक योजना में निवेश कर चुके हैं, तो उससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखना और भविष्य के लिए बचत करना समझदारी होगी. किसी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है.

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. हालांकि किसी पुराने विवाद या बीती बात को दोबारा उठाने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. किसी शुभ कार्य या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और पर्याप्त आराम करें. रक्त संबंधी समस्याओं या थकान जैसी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और योग-ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे. समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना भी फायदेमंद हो सकता है.

प्रेम जीवन में गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा और आपसी सहयोग बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी कोई सकारात्मक रिश्ता सामने आ सकता है. सप्ताह के अंत तक कई अच्छे समाचार मिलने से आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे.

उपाय : मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें.

ये भी पढ़ें: Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Weekly Horoscope
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