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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: वृ्श्चिक राशि के करियर में उछाल, लेकिन अनावश्यक खर्च के संकेत

Vrishchik Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: वृ्श्चिक राशि के करियर में उछाल, लेकिन अनावश्यक खर्च के संकेत

Vrishchik Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए 20 से 26 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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  • नए अवसरों से भरपूर सप्ताह, आत्मविश्वास से काम पूरे होंगे।
  • बिजनेस में पार्टनरशिप फायदेमंद, पारिवारिक विवादों से दूरी रखें।
  • नौकरीपेशा, छात्रों और राजनेताओं के लिए मेहनत से सफलता मिलेगी।
  • पारिवारिक जीवन में खुशहाली, सेहत का ध्यान रखना जरूरी।

Vrishchik Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)

  • वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह जोश, उत्साह और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगी, जिससे आप अपने कामों को तेजी और आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाएंगे.
  • बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय रिस्क लेने का संकेत दे रहा है, खासतौर पर पार्टनरशिप में किए गए निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. हालांकि, पुश्तैनी संपत्ति या पारिवारिक विवादों में पड़ना आपके लिए नकारात्मक परिणाम दे सकता है, इसलिए ऐसे मामलों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा.
  • बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह करियर में बड़ा उछाल लेकर आ सकता है. आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यह समय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और बड़े फैसले लेने का है.
  • नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह मेहनत का रहेगा. अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी लगन और समर्पण आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा. धैर्य और निरंतर प्रयास आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होंगे.
  • पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य या शुभ आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जिससे परिवार में उत्साह बना रहेगा. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. वहीं अविवाहित लोगों के लिए यह समय खास हो सकता है, क्योंकि उन्हें नया प्रेम संबंध मिलने के संकेत हैं.
  • छात्रों, लर्नर्स और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा हो सकता है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है. यह समय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने और लगातार प्रयास करने का है.
  • राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा. आपका दबदबा बढ़ेगा और आप अपनी बात लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सफल रहेंगे. समाज में आपकी पहचान और मजबूत होगी.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा ध्यान रखने का है. पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. बाहर का खाना कम करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. यात्रा के दौरान भी सावधानी बरतें और किसी अजनबी पर ज्यादा भरोसा करने से बचें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: तुला राशि वाले बिजनेस में संभलकर चलें और निवेश में रखें सतर्कता
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Vrishchik Weekly Horoscope
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