Vrishchik Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: वृश्चिक राशि के बिजनेस पर पड़ेगा वैश्विक टैरिफ वॉर का असर!
Vrishchik Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: वृश्चिक राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)
- सप्ताह की शुरुआत आर्थिक उतार-चढ़ाव और बड़ी रणनीतियों का रहने वाला है. इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने फैसलों को बहुत सोच-समझकर लेने की जरूरत पड़ेगी. वैश्विक टैरिफ वॉर के कारण आपके बिजनेस (business) की इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे मुनाफे पर थोड़ा दबाव महसूस होगा और आपको खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. किसी बड़ी डील को लेकर संशय बना रहेगा, लेकिन सलाहकारों की मदद से आप सही निर्णय ले पाएंगे और आगे की रणनीति तय कर सकेंगे.
- कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को एग्जाम में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता की कमी आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है. इस समय पढ़ाई के प्रति अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा और उत्साहपूर्ण रहेगा.
- ऑफिस में आपके काम के तरीके को सराहा जाएगा, लेकिन हिडन एनिमी की चालों से आपको सावधान रहना होगा. कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपने प्लान और रणनीति को गोपनीय रखना बेहतर रहेगा. मिड-वीक में आपको किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ मिल सकता है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधार देगा और आपको राहत का अनुभव होगा.
- बिजनेस के विस्तार के लिए यह समय अच्छा है, बस वॉर की वजह से लॉजिस्टिक्स की कीमतों पर नजर रखें और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको करियर में कोई बड़ा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक दृष्टि से यह समय निवेश के लिए उत्तम है, खासकर जमीन या सोने में किया गया निवेश शुभ और लाभदायक साबित हो सकता है.
- पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, हालांकि छोटी-मोटी बातों पर बहस करने से बचें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए आपसी विश्वास बनाए रखें और रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. सिंगल पर्सन की लाइफ में किसी खास की एंट्री हो सकती है जो भविष्य में स्थायी संबंध बन सकता है.
- सेहत के मामले में आपको गर्दन या पीठ के दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम जरूर लें और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करने की कोशिश करें, इससे स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.
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