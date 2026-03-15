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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: वृश्चिक राशि के बिजनेस पर पड़ेगा वैश्विक टैरिफ वॉर का असर!

Vrishchik Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: वृश्चिक राशि के बिजनेस पर पड़ेगा वैश्विक टैरिफ वॉर का असर!

Vrishchik Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: वृश्चिक राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Mar 2026 03:39 PM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)

  • सप्ताह की शुरुआत आर्थिक उतार-चढ़ाव और बड़ी रणनीतियों का रहने वाला है. इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने फैसलों को बहुत सोच-समझकर लेने की जरूरत पड़ेगी. वैश्विक टैरिफ वॉर के कारण आपके बिजनेस (business) की इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे मुनाफे पर थोड़ा दबाव महसूस होगा और आपको खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. किसी बड़ी डील को लेकर संशय बना रहेगा, लेकिन सलाहकारों की मदद से आप सही निर्णय ले पाएंगे और आगे की रणनीति तय कर सकेंगे.
  • कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को एग्जाम में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता की कमी आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है. इस समय पढ़ाई के प्रति अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा और उत्साहपूर्ण रहेगा.
  • ऑफिस में आपके काम के तरीके को सराहा जाएगा, लेकिन हिडन एनिमी की चालों से आपको सावधान रहना होगा. कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपने प्लान और रणनीति को गोपनीय रखना बेहतर रहेगा. मिड-वीक में आपको किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ मिल सकता है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधार देगा और आपको राहत का अनुभव होगा.
  • बिजनेस के विस्तार के लिए यह समय अच्छा है, बस वॉर की वजह से लॉजिस्टिक्स की कीमतों पर नजर रखें और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको करियर में कोई बड़ा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक दृष्टि से यह समय निवेश के लिए उत्तम है, खासकर जमीन या सोने में किया गया निवेश शुभ और लाभदायक साबित हो सकता है.
  • पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, हालांकि छोटी-मोटी बातों पर बहस करने से बचें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए आपसी विश्वास बनाए रखें और रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. सिंगल पर्सन की लाइफ में किसी खास की एंट्री हो सकती है जो भविष्य में स्थायी संबंध बन सकता है.
  • सेहत के मामले में आपको गर्दन या पीठ के दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम जरूर लें और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करने की कोशिश करें, इससे स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मिडिल ईस्ट वॉर और ग्लोबल मंदी से बदलेगी तुला राशि के बिजनेस की रणनीति

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Vrishchik Weekly Horoscope
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