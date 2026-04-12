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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृश्चिक राशि वाले सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ बढ़ाए कदम

Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृश्चिक राशि वाले सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ बढ़ाए कदम

Vrishchik Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 10:25 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में गहरा शोध और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है. व्यापार में सावधानी से उठाया गया हर कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा. बिजनेस वुमन को अपनी रणनीति गुप्त रखकर काम करने से लाभ होगा साथ ही फॉरेन बिजनेस में दस्तावेजी कार्रवाई और टैरिफ भुगतान में कोई लापरवाही न बरतें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस समय आपकी सूझबूझ और गहराई से सोचने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी और सही समय पर लिया गया निर्णय आपको बड़ा फायदा दिला सकता है. नए अवसर सामने आएंगे लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नए एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और सीनियर अधिकारियों से अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर शांत और संतुलित व्यवहार आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. धीरे-धीरे आपकी मेहनत पहचान दिलाएगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी प्रयास जारी रखने पर सफलता मिलने के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन साप्ताहिक राशिफल

परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा और लव लाइफ में समर्पण बढ़ेगा जिससे रिश्तों में नयापन आएगा और संतान की ओर से कोई सरप्राइज या उनकी सफलता की खबर आपको खुशी से भर देगी जिससे आप संतान सुख का अनुभव करेंगे. परिवार के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक सुकून देंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

स्टूडेंट्स को जटिल विषयों में मेहनत करनी होगी और आर्टिस्ट को अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा. खिलाड़ियों को अपनी तकनीक में सुधार करने की जरूरत है. पढ़ाई और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना आपके लिए सफलता की कुंजी होगा. कला और खेल के क्षेत्र में भी मेहनत रंग लाएगी.

सेहत और यात्रा साप्ताहिक राशिफल

सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और यात्राओं को अभी टालना ही बेहतर होगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम लाभकारी साबित होंगे. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और अधिक थकान से बचें.

समाज सेवा में आपका योगदान सराहनीय रहेगा और राजनीति से जुड़े लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि उनके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. अपने कार्यों में पारदर्शिता और संयम बनाए रखें. यह सप्ताह आपके लिए सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, जो अंततः आपको सफलता की ओर ले जाएगा.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: पैसा, प्यार और पावर, इस सप्ताह तीनों तुला राशि के पास!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Vrishchik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. आपको कुछ खुशियां मिलेंगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं.

व्यापार के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सप्ताह की शुरुआत में गहरे शोध और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. फॉरेन बिजनेस में दस्तावेजी कार्रवाई और टैरिफ भुगतान में लापरवाही न बरतें.

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

नए कर्मचारियों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए और सीनियर अधिकारियों से अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए. शांत और संतुलित व्यवहार से तरक्की मिलेगी.

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा और लव लाइफ में समर्पण बढ़ेगा. संतान की ओर से कोई सरप्राइज या उनकी सफलता की खबर खुशी देगी.

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए क्या सुझाव हैं?

छात्रों को जटिल विषयों में मेहनत करनी होगी, वहीं खिलाड़ियों को अपनी तकनीक में सुधार की जरूरत है. पढ़ाई और अभ्यास में निरंतरता सफलता दिलाएगी.

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