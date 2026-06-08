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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: चौंकाने वाला सच बदलेगा आपकी जिंदगी, वृश्चिक वाले पढ़ें साप्ताहिक

Vrishchik Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: चौंकाने वाला सच बदलेगा आपकी जिंदगी, वृश्चिक वाले पढ़ें साप्ताहिक

Vrishchik Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: वृश्चिक राशि के लिए जून का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 10:20 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग देश-विदेश में व्यापार करने वालों के लिए यह हफ्ता नई पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर के लिए बेहतरीन है. लंबे समय से जिन योजनाओं पर काम चल रहा था, उनमें अब सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहे पुराने गतिरोध समाप्त होंगे और मुनाफा बढ़ेगा. आपसी विश्वास और बेहतर तालमेल के कारण व्यापार में नई गति देखने को मिलेगी. पारिवारिक बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स शामिल करने से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी. बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

कानूनी मोर्चे पर चल रहे विवादों में राहत मिलेगी और सरकारी अधिकारियों का रुख आपके प्रति नरम रहेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने से मानसिक संतोष मिलेगा. बैंक से जुड़ी सभी कागजी कार्रवाई और चेक के काम बिना किसी रुकावट के समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में आसानी होगी.

नौकरी और करियर- आधिकारिक यात्राएं बहुत ही सुखद और नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने वाली साबित होंगी, जिससे मैनेजमेंट में आपकी धाक जमेगी. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता की सराहना हो सकती है. जो लोग घर से दूर या विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता भाग्यशाली रहेगा. आपको कंपनी की तरफ से इंसेंटिव, प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव भी बढ़ेगा. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Kanya Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: कन्या राशि के लिए शानदार सप्ताह! मिलेगा धन लाभ, बनेंगे तरक्की के योग

प्रेम और पारिवारिक जीवन- ससुराल पक्ष में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. भाई-बहनों से पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में उनका समर्थन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. संतान सुख में वृद्धि होगी, बच्चों के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा. उनकी उपलब्धियां आपको गर्व महसूस करा सकती हैं. लव पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक ट्रिप पर जाने का प्लान बन सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

शिक्षा, कला और खेल- प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे की तैयारी में उत्साह बना रहेगा. कलाकारों और खेल के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के बल पर कोई बड़ा पुरस्कार या पहचान मिलने के योग हैं. जो लोग लंबे समय से किसी उपलब्धि का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह खुशखबरी मिल सकती है. रचनात्मक कार्यों में भी सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और यात्रा- सेहत अच्छी रहेगी, पुरानी किसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा. आनंददायक और मनोरंजक यात्राओं के योग बन रहे हैं. परिवार या मित्रों के साथ की गई यात्रा यादगार साबित हो सकती है और मन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:20 AM (IST)
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